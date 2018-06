Afghanen in Abschiebehaft

Afghanistan ist ein Kriegsgebiet. Auch wenn immer wieder von einzelnen sicheren Gebieten in dem kriegsgebeutelten Land schwadroniert wird, haben wir bisher noch keinen deutschen Minister gesehen, der öffentlich ohne kugelsichere Weste, Personenschutz und Helm bei seinem unangekündigtem Besuch ausgerüstet war. Diese Schutzmaßnahmen können sich Minister und Ministerinnen natürlich leisten, es wird ja auch erwartet, dass sie sich nicht unnötig in Gefahr bringen. Allerdings könnte man auch von ihnen erwarten, dass sie schutzbedürftige Menschen die sich diese Schutzmaßnahmen nicht leisten können, nicht in die Gefahr bringen die sie selbst erkennen. Mit der neuen Direktive von Innenminister Horst Seehofer halten sich aber zumindest die Bayern nicht an dieses ungeschriebene Gesetz. Abschiebungen nach Afghanistan sind weiterhin bzw. wieder möglich und werden forciert. Wir sprachen mit Stefan Dünnwald vom Bayrischen Flüchtlingsrat über diese Entwicklung.

