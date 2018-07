Hier das Wochenprogramm vom 02. – 06. Juli 2018

MONTAG, 02. Juli 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Reggae-Radio mit Roman Roots

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – En la línea vom Ökubüro samt Onda-Info

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell – Widerspruch

20.00 Uhr: LORA international – Friedensforum / DFG-VK. Schwerpunktthema: „Die etwas andere Fahrradtour – Friedensbewegte auf Achse für Abrüstung“. Wir berichten ausführlich über die Friedens-Fahrradtour gegen Militär und Rüstungsproduktion, die Ende Mai/Anfang Juni stattgefunden hat. Außerdem ist ein Beitrag im Programm, in dem es um einen möglichen Krieg gegen den Iran geht.

21.00 Uhr: Bernameya Kurdi: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Strange Fruits mit Bernhard Empl und Lieder über Humor, Emigration, Umweltverschmutzung und vieles mehr. U.a. mit Father John Misty, Bob Dylan und Los Texmaniacs.

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

03.00 Uhr: Jazz Avantgarde

04.00 Uhr: Jazz Avantgarde

05.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

06.00 Uhr: ver.di-Senioren

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

09.00 Uhr: ver.di-Senioren

10.00 Uhr: LORA Kultur – Eine kulinarische Ausgabe mit Schwerpunkt Italien.

11.00 Uhr: Literaturverhör – Graphophon. Thema: Franziska Seyboldt/ Müslimädchen – Mein Traum vom gesunden Leben.

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: ver.di-Senioren

14.00 Uhr: LORA Kultur – Eine kulinarische Ausgabe mit Schwerpunkt Italien.

15.00 Uhr: Literaturverhör – Graphophon. Thema: Franziska Seyboldt/ Müslimädchen – Mein Traum vom gesunden Leben.

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DIENSTAG, 03. Juli 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Swing In: Alte Meister spielen Alte Musik – That’s What Radio Loras Jazzmuseum Is All About. Zum Oldtime-Jazz gibt’s noch einen Spritzer Bierjazz auch aus Hamburg

17.00 Uhr: Trotz Alledem mit Themen jenseits des Kapitalismus

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Fremde Heimat

20.00 Uhr: Freie Radios – mit Beiträgen von anderen deutschsprachigen freien Radios.

21.00 Uhr: Multikulti – L`Ora Italiana

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Heimat und Dudelfunk

23.00 Uhr: Hard ’n‘ Heavy

DAB+

01.00 Uhr: Reggae-Radio mit Roman Roots

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – En la línea vom Ökubüro samt Onda-Info

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Forum aktuell – Widerspruch

05.00 Uhr: LORA international – Friedensforum / DFG-VK. Schwerpunktthema: „Die etwas andere Fahrradtour – Friedensbewegte auf Achse für Abrüstung“. Wir berichten ausführlich über die Friedens-Fahrradtour gegen Militär und Rüstungsproduktion, die Ende Mai/Anfang Juni stattgefunden hat. Außerdem ist ein Beitrag im Programm, in dem es um einen möglichen Krieg gegen den Iran geht.

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Reggae-Radio mit Roman Roots

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – En la línea vom Ökubüro samt Onda-Info

10.00 Uhr: Strange Fruits mit Bernhard Empl und Lieder über Humor, Emigration, Umweltverschmutzung und vieles mehr. U.a. mit Father John Misty, Bob Dylan und Los Texmaniacs.

11.00 Uhr: Strange Fruits

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Forum aktuell – Widerspruch

14.00 Uhr: LORA international – Friedensforum / DFG-VK. Schwerpunktthema: „Die etwas andere Fahrradtour – Friedensbewegte auf Achse für Abrüstung“. Wir berichten ausführlich über die Friedens-Fahrradtour gegen Militär und Rüstungsproduktion, die Ende Mai/Anfang Juni stattgefunden hat. Außerdem ist ein Beitrag im Programm, in dem es um einen möglichen Krieg gegen den Iran geht.

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 04. Juli 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Tango

17.00 Uhr: Soziale Welt – Bildung

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Attac München

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Arbeitswelt im Wandel. Thema: die 175. Sendung und 15 Jahre Arbeitswelt im Wandel. Diesmal gibt es einen Zusammenschnitt von vergangenen Sendungen.

21.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. Hören Sie rein, diskutieren Sie mit.

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Peilsender

DAB+

01.00 Uhr: Swing In: Alte Meister spielen Alte Musik – That’s What Radio Loras Jazzmuseum Is All About. Zum Oldtime-Jazz gibt’s noch einen Spritzer Bierjazz auch aus Hamburg

02.00 Uhr: Trotz Alledem mit Themen jenseits des Kapitalismus

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Fremde Heimat

05.00 Uhr: Freie Radios – mit Beiträgen von anderen deutschsprachigen freien Radios.

06.00 Uhr: Multikulti – L`Ora Italiana

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Swing In: Alte Meister spielen Alte Musik – That’s What Radio Loras Jazzmuseum Is All About. Zum Oldtime-Jazz gibt’s noch einen Spritzer Bierjazz auch aus Hamburg

09.00 Uhr: Trotz Alledem mit Themen jenseits des Kapitalismus

10.00 Uhr: Heimat und Dudelfunk

11.00 Uhr: Hard ’n‘ Heavy

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Fremde Heimat

14.00 Uhr: Freie Radios – mit Beiträgen von anderen deutschsprachigen freien Radios.

15.00 Uhr: Multikulti – L`Ora Italiana

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 05. Juli 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Lora bis Sun Ra

17.00 Uhr: Spektrum – Filmgespräch. Vorstellung aktueller Kinofilme mit Ausschnitten, Interviews und Film-Musik.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Ärzte gegen Tierversuche. Thema: Tierversuche mit Fischen.

20.00 Uhr: Leib & Seele – Gesundheit-Achtsamkeit. „Entspannter durchs Leben, wenn wir uns doch nur verstehen könnten!“ Wir schauen uns das Verstehen anhand von 9 Persönlichkeits-Typen und ihren Strategien genauer an. Prominente als Beispiele: Schauspieler, Politiker, Sportler für die Typen. Was habe ich davon, wenn ich das weiß? Dr. Gabriele Schricker im Gespräch mit Ralf Schricker.

21.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin.

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: A VEZ DO BRASIL

DAB+

01.00 Uhr: Tango

02.00 Uhr: Soziale Welt – Bildung

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Attac München

05.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Arbeitswelt im Wandel. Thema: die 175. Sendung und 15 Jahre Arbeitswelt im Wandel. Diesmal gibt es einen Zusammenschnitt von vergangenen Sendungen.

06.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Tango

09.00 Uhr: Soziale Welt – Bildung

10.00 Uhr: Peilsender

11.00 Uhr: Peilsender

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Attac München

14.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Arbeitswelt im Wandel. Thema: die 175. Sendung und 15 Jahre Arbeitswelt im Wandel. Diesmal gibt es einen Zusammenschnitt von vergangenen Sendungen.

15.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

Freitag, 06. Juli 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Folk you

17.00 Uhr: Monatsrückblick

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur. Thema: Die NS-Vergangenheit der TU München. Dazu gibt es aktuell eine Sonderausstellung im NS-Dokumentationszentrum, die von dem ehemaligen Leiter der Einrichtung, dem Architekturprofessor Dr. Winfried Nerdinger, gestaltet wurde.

20.00 Uhr: Literaturverhör – H wie Hörspiel

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

01.00 Uhr: Lora bis Sun Ra

02.00 Uhr: Spektrum – Filmgespräch. Vorstellung aktueller Kinofilme mit Ausschnitten, Interviews und Film-Musik.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Ärzte gegen Tierversuche. Thema: Tierversuche mit Fischen.

05.00 Uhr: Leib & Seele – Gesundheit-Achtsamkeit. „Entspannter durchs Leben, wenn wir uns doch nur verstehen könnten!“ Wir schauen uns das Verstehen anhand von 9 Persönlichkeits-Typen und ihren Strategien genauer an. Prominente als Beispiele: Schauspieler, Politiker, Sportler für die Typen. Was habe ich davon, wenn ich das weiß? Dr. Gabriele Schricker im Gespräch mit Ralf Schricker.

06.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin.

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Lora bis Sun Ra

09.00 Uhr: Spektrum – Filmgespräch. Vorstellung aktueller Kinofilme mit Ausschnitten, Interviews und Film-Musik.

10.00 Uhr: A VEZ DO BRASIL

11.00 Uhr: A VEZ DO BRASIL

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Ärzte gegen Tierversuche. Thema: Tierversuche mit Fischen.

14.00 Uhr: Leib & Seele – Gesundheit-Achtsamkeit. „Entspannter durchs Leben, wenn wir uns doch nur verstehen könnten!“ Wir schauen uns das Verstehen anhand von 9 Persönlichkeits-Typen und ihren Strategien genauer an. Prominente als Beispiele: Schauspieler, Politiker, Sportler für die Typen. Was habe ich davon, wenn ich das weiß? Dr. Gabriele Schricker im Gespräch mit Ralf Schricker.

15.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur. Thema: Die NS-Vergangenheit der TU München. Dazu gibt es aktuell eine Sonderausstellung im NS-Dokumentationszentrum, die von dem ehemaligen Leiter der Einrichtung, dem Architekturprofessor Dr. Winfried Nerdinger, gestaltet wurde.

20.00 Uhr: Literaturverhör – H wie Hörspiel

21.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

22.00 – 24.00 Uhr: Jazz mit Michael Rokoss