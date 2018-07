Übrigens sind alle heute empfohlenen Veranstaltungen kostenlos!

Kinder und Jugendliche von 6 – 13 J. können ab 11 Uhr in der Bibliothek des Gasteig brandneue Spiele testen und als Jurymitglied für den Tommi-Kindersoftware-Preis mit entscheiden.

In der Werkgalerie des Einstein 28 hängen z.Zt.Texte und Zeichnungen von Ernst Herbeck, der den Großteil seines Lebens als Patient in einer psychiatrischen Klinik verbracht hat.

Von 9 – 19 Uhr ist im Kunstforum in der Maximilianstr.53 die Ausstellung „Die Ufa-Geschichte einer Marke“ zu sehen, u.a. mit dem „begehbaren“ Film: „Ein ganzes Leben“, der aber nur noch bis zum 7.Juli dort läuft.

In der Galerie des Bezirks Oberbayern, Prinzregentenstr.14, kann man um 18 Uhr an einer Tastführung in der Ausstellung „Kunst begreifen“ teilnehmen.

Beim Masterprüfungskonzert im kleinen Konzertsaal im Gasteig spielt der Trompeter Michiel De Vleeschhouwer neue Musik auf der Trompete.

Bigband-Jazz im Doppelpack gibt es um 10 Uhr in der Reaktorhalle, Luisenstr.37a,

und um 19:30 hält Professor Harald Lesch im Audimax der TU, Arcisstr.21, eine Vorlesung zum Thema:“Klimawandel und Energiewandel als Überforderung: Warum tun wir nicht was wir tun sollten?“