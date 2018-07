Nachhören: Jubiläumssendung 175 mal – Arbeitswelt im Wandel

Dies ist die 175. Sendung von Arbeitswelt im Wandel und in 2 Monaten wird diese Sendereihe bereits seit 15 Jahren laufen! Die erste Sendung wurde im Spetember 2003 ausgestrahlt.

Bei dieser Sendung, wird etwas reflektiert, welche Themen in den letzten Jahren so alles behandelt wurden und ich bringe einen Zusammenschnitt meiner Studiogäste. Da ich meinen Studiogästen zum Abschluss immer dieselbe Frage stelle und zwar: “was können Sie uns denn positives erzählen?”, kann ich daraus eine kleine Kollage zusammenstellen.

Zur Auflockerung werden Gedichte vorgetragen, die die Arbeitswelt heute, aber auch vor fast 500 Jahren recht deutlich beschreiben.

