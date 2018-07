Hier das Wochenprogramm vom 09. – 13. Juli 2018

MONTAG, 09. Juli 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Schweizer Soundtreff. Schweizer Musik und ein Interview mit dem Rapper DARIO

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – Sie hören den Mitschnitt eines Vortrags von Clemens Ronnefeldt über Syrien, Irak und Türkei

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell – Münchner Forum. Thema: Alte Akademie: Kann Bürgerbeteiligung das Denkmal schützen und die Arkaden bewahren?

20.00 Uhr: LORA international – Thema: CSD

21.00 Uhr: Bernameya Kurdi: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Exotus – Ethno, Weltmusik

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

03.00 Uhr: Jazz mit Michael Rokoss

04.00 Uhr: Jazz mit Michael Rokoss

05.00 Uhr: Folk you

06.00 Uhr: Monatsrückblick

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Folk you

09.00 Uhr: Monatsrückblick

10.00 Uhr: LORA Kultur – Wir beschäftigen uns ausführlich mit der NS-Vergangenheit der TU München. Dazu gibt es aktuell eine Sonderausstellung im NS-Dokumentationszentrum, die von dem ehemaligen Leiter der Einrichtung, dem Architekturprofessor Dr. Winfried Nerdinger, gestaltet wurde.

11.00 Uhr: Literaturverhör – H wie Hörspiel: Diesmal mit einem Feature mit den Krimikomplizen zum Thema Livehörspiel.

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Monatsrückblick

14.00 Uhr: LORA Kultur – Wir beschäftigen uns ausführlich mit der NS-Vergangenheit der TU München. Dazu gibt es aktuell eine Sonderausstellung im NS-Dokumentationszentrum, die von dem ehemaligen Leiter der Einrichtung, dem Architekturprofessor Dr. Winfried Nerdinger, gestaltet wurde.

15.00 Uhr: Literaturverhör – H wie Hörspiel: Diesmal mit einem Feature mit den Krimikomplizen zum Thema Livehörspiel.

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DIENSTAG, 10. Juli 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Jazz and more

17.00 Uhr: Trotz Alledem mit der Arabischen Redaktion

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Fremde Heimat – Portal Migration

20.00 Uhr: Freie Radios – mit Beiträgen von anderen deutschsprachigen freien Radios.

21.00 Uhr: Multikulti – Griechisches Haus

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Note balkana

23.00 Uhr: Fusion, oder so

DAB+

01.00 Uhr: Schweizer Soundtreff. Schweizer Musik und ein Interview mit dem Rapper DARIO

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – Sie hören den Mitschnitt eines Vortrags von Clemens Ronnefeldt über Syrien, Irak und Türkei

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Forum aktuell – Münchner Forum. Thema: Alte Akademie: Kann Bürgerbeteiligung das Denkmal schützen und die Arkaden bewahren?

05.00 Uhr: LORA international – Thema: CSD

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Schweizer Soundtreff. Schweizer Musik und ein Interview mit dem Rapper DARIO

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – Sie hören den Mitschnitt eines Vortrags von Clemens Ronnefeldt über Syrien, Irak und Türkei

10.00 Uhr: Exotus – Ethno, Weltmusik

11.00 Uhr: Exotus – Ethno, Weltmusik

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Forum aktuell – Münchner Forum. Thema: Alte Akademie: Kann Bürgerbeteiligung das Denkmal schützen und die Arkaden bewahren?

14.00 Uhr: LORA international – Thema: CSD

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 11. Juli 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

Sonderberichterstattung zum NSU-Prozess.

Aus aktuellem Anlass des voraussichtlichen Urteils im NSU-Prozess entfällt heute das reguläre LORA-Programm. Wir berichten den ganzen Tag über die aktuellen Entwicklungen – sowohl im Gerichtssaal wie auch bei den Demonstrationen und Kundgebungen in München und ganz Deutschland. Mehr Infos zum Tag X finden sie hier.

DAB+

01.00 Uhr: Jazz and more

02.00 Uhr: Trotz Alledem mit der arabischen Redaktion

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Fremde Heimat – Portal Migration

05.00 Uhr: Freie Radios – mit Beiträgen von anderen deutschsprachigen freien Radios.

06.00 Uhr: Multikulti – Griechisches Haus

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Jazz and more

09.00 Uhr: Trotz Alledem mit der arabischen Redaktion

10.00 Uhr: Note balkana

11.00 Uhr: Fusion, oder so

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Fremde Heimat – Portal Migration

14.00 Uhr: Freie Radios – mit Beiträgen von anderen deutschsprachigen freien Radios.

15.00 Uhr: Multikulti – Griechisches Haus

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 12. Juli 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Jazz Avantgarde

17.00 Uhr: Spektrum – Der Behindertenbeirat der Landeshauptstadt München stellt sich vor.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Grünfunk von Greenpeace München

20.00 Uhr: Leib & Seele – Inforadio Barrierefrei – Behinderte in den Medien

21.00 Uhr: Queerdenker – Thema: CSD 2018

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: Salsa mit Rafael Rubio

DAB+

01.00 Uhr: Tango

02.00 Uhr: Soziale Welt – Bildung

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Attac München

05.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Arbeitswelt im Wandel. Thema: die 175. Sendung und 15 Jahre Arbeitswelt im Wandel. Diesmal gibt es einen Zusammenschnitt von vergangenen Sendungen.

06.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Tango

09.00 Uhr: Soziale Welt – Bildung

10.00 Uhr: Peilsender

11.00 Uhr: Peilsender

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Attac München

14.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Arbeitswelt im Wandel. Thema: die 175. Sendung und 15 Jahre Arbeitswelt im Wandel. Diesmal gibt es einen Zusammenschnitt von vergangenen Sendungen.

15.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

Freitag, 13. Juli 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Folk you / Kabarett und Kleinkunst

17.00 Uhr: Außer der Reihe

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Politische Kunst und Kultur

20.00 Uhr: Literaturverhör – Werkkreis Literatur der Arbeitswelt

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

01.00 Uhr: Jazz Avantgarde

02.00 Uhr: Spektrum – Der Behindertenbeirat der Landeshauptstadt München stellt sich vor.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Grünfunk von Greenpeace München

05.00 Uhr: Leib & Seele – Inforadio Barrierefrei – Behinderte in den Medien

06.00 Uhr: Queerdenker – Thema: CSD 2018

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Jazz Avantgarde

09.00 Uhr: Spektrum – Der Behindertenbeirat der Landeshauptstadt München stellt sich vor.

10.00 Uhr: Salsa mit Rafael Rubio

11.00 Uhr: Salsa mit Rafael Rubio

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Grünfunk von Greenpeace München

14.00 Uhr: Leib & Seele – Inforadio Barrierefrei – Behinderte in den Medien

15.00 Uhr: Queerdenker – Thema: CSD 2018

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Politische Kunst und Kultur

20.00 Uhr: Literaturverhör – Werkkreis Literatur der Arbeitswelt

21.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

22.00 – 24.00 Uhr: Time for Jazz – Swing In mit Bob