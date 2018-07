Die Mathenoten Ihres Kindes sind nicht so berühmt? Morgen von 9 – 16 Uhr hat nochmal die Ausstellung „Mathematik zum Anfassen“ in der Realschule Gut Warnberg, Warnbergstr.1 in Pullach geöffnet, die junge Schüler für Mathematik begeistern möchte.

In der Kulturetage der Messestadt gibt es um 10 für alle ab 4 J. „Regentänzerinnen brauchen keine Regenjacke“, – Geschichten, Reime und Lieder, zu denen getanzt werden darf.

Ab 11 Uhr ist in der Rathausgalerie die Ausstellung von Regina Schmeeken: „Blutiger Boden-die Tatorte des NSU“ zu sehen.

Um 15 Uhr wird wieder der Sommerferienleseclub in der Kinder- und Jugendbibliothek im Gasteig eröffnet. Es liest Charlotte Habersack aus aus dem Abenteuerbuch „Durstig!“, geeignet für Kids ab 8.

Im DGB-Haus in der Schwanthalerstraße findet um 18 Uhr eine gemeinsame Veranstaltung von Ver.di und dem nopag-Bündnis statt.

Angekündigt ist sie unter dem Titel: „Die deutsche Leitkultur schlägt zu. Was tun wir?“

Eine Podiumsdiskussion zum Thema: „Wissens- oder Abstiegsgesellschaft?“ beginnt um 19 Uhr im Cafe Regenbogen, Lindwurmstr.71.

In dem Film „Die Sternstunde ihres Lebens“ geht es Gleichberechtigung. Gezeigt wird er um 19:30 bei Kofra in der Baaderstr.30,

und wer die „Three billboards outside Ebbing“ noch nicht gesehen hat, um 21:30 läuft er auf der Seebühne im Westpark.