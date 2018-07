53 Drogentote in München in nur einem Jahr

Auch wenn man es sich als Tourist vielleicht nicht vorstellen kann, auch in München gibt es immer noch viele Drogentote. Innerhalb eines Jahres sind es sogar 53 Münchnerinnen und Münchner, die am Drogenkonsum verstorben sind. Damit diese Opfer der Sucht, aber auch der illegalisierenden Drogenpolitik nicht vergessen werden, gibt es den Drogentotengedenktag, der am Samstag wieder begangen werden wird. Schon heute fand für die Drogentoten ein Gedenkgottesdienst statt. Wir sprachen mit Rüdiger Krause von Charitas München darüber.

