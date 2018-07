Hier das Wochenprogramm vom 23. – 27. Juli 2018

MONTAG, 23. Juli 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Gery’s + Tary’s Favourites. Thema: Lieder mit Sonne im Titel (Teil 1). Mit dabei Steve Harley, Sheryl Crow, The Doors u.v.m (Fortsetzung am 30.07., 16 Uhr)

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell – Open Source-Magazin

20.00 Uhr: LORA international – Gemeinwohlökonomie

21.00 Uhr: Bernameya Kurdi: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Mike’s Punkshine

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

03.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more

04.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more

05.00 Uhr: Slammereien, Kabarett und Kleinkunst

06.00 Uhr: Themensendung: München alternativ – der etwas andere Stadrundgang: Öffentliche Bücherschränke

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Slammereien, Kabarett und Kleinkunst

09.00 Uhr: Themensendung: München alternativ – der etwas andere Stadrundgang: Öffentliche Bücherschränke

10.00 Uhr: LORA Kultur. Thema: das Filmfest München

11.00 Uhr: Literaturverhör – Nachtlektüre

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Themensendung: München alternativ – der etwas andere Stadrundgang: Öffentliche Bücherschränke

14.00 Uhr: LORA Kultur. Thema: das Filmfest München

15.00 Uhr: Literaturverhör – Nachtlektüre

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DIENSTAG, 24. Juli 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Jazz and more

17.00 Uhr: Trotz Alledem – Thema: Das Glockenbachviertel

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Fremde Heimat – Panafrika

20.00 Uhr: Freie Radios – mit Beiträgen von anderen deutschsprachigen freien Radios.

21.00 Uhr: Multikulti – Redakcja Polonium (polnische Redaktion)

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Hillbilly

23.00 Uhr: Hillbilly

DAB+

01.00 Uhr: Gery’s + Tary’s Favourites. Thema: Lieder mit Sonne im Titel (Teil 1). Mit dabei Steve Harley, Sheryl Crow, The Doors u.v.m (Fortsetzung am 30.07., 16 Uhr)

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Forum aktuell – Open Source-Magazin

05.00 Uhr: LORA international – Gemeinwohlökonomie

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Gery’s + Tary’s Favourites. Thema: Lieder mit Sonne im Titel (Teil 1). Mit dabei Steve Harley, Sheryl Crow, The Doors u.v.m (Fortsetzung am 30.07., 16 Uhr)

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus

10.00 Uhr: Mike’s Punkshine

11.00 Uhr: Mike’s Punkshine

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Forum aktuell – Open Source-Magazin

14.00 Uhr: LORA international – Gemeinwohlökonomie

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 25. Juli 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Kuriosa mit und ohne Worte: Das Mixture-Trautonium – Urvater des Synthesizer

17.00 Uhr: Soziale Welt – Nachrichten aus der Provinz von und mit Erika Schalper. Gast im Studio: Dr. Sepp Dürr, Biobauer, Literaturwissenschaftler und Mitglied im Bayrischen Landtag für B90/die Grünen

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Kulturimpuls Grundeinkommen

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Bündnis gegen Krieg und Rassismus

21.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. Hören Sie rein, diskutieren Sie mit.

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Funkloch

DAB+

01.00 Uhr: Jazz and more

02.00 Uhr: Trotz Alledem – Thema: Das Glockenbachviertel

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Fremde Heimat – Panafrika

05.00 Uhr: Freie Radios – mit Beiträgen von anderen deutschsprachigen freien Radios.

06.00 Uhr: Multikulti – Redakcja Polonium (polnische Redaktion)

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Jazz and more

09.00 Uhr: Trotz Alledem – Thema: Das Glockenbachviertel

10.00 Uhr: Hillbilly

11.00 Uhr: Hillbilly

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Fremde Heimat – Panafrika

14.00 Uhr: Freie Radios – mit Beiträgen von anderen deutschsprachigen freien Radios

15.00 Uhr: Multikulti – Redakcja Polonium (polnische Redaktion)

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 26. Juli 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Munich Masala

17.00 Uhr: Spektrum – Suchthotline München: Seit 5 Jahren sendet die SuchtHotline bei LORA München. Ein Rückblick mit interessanten Themen.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Beetgeflüster mit einem Mitschnitt des Vortrags von Prof. Dr. Schrimpf am Ökologischen Bildungszentrums über den Boden, dessen Zerstörung und Erhaltung in Abhängigkeit von der Bewirtschaftung im Garten und der Landwirtschaft.

20.00 Uhr: Leib & Seele – HIV-Info-Radio

21.00 Uhr: Außer Rand und Band

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: Crossover mit Christoph Götz

DAB+

01.00 Uhr: Kuriosa mit und ohne Worte: Das Mixture-Trautonium – Urvater des Synthesizer

02.00 Uhr: Soziale Welt – Nachrichten aus der Provinz von und mit Erika Schalper. Gast im Studio: Dr. Sepp Dürr, Biobauer, Literaturwissenschaftler und Mitglied im Bayrischen Landtag für B90/die Grünen

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Kulturimpuls Grundeinkommen

05.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Bündnis gegen Krieg und Rassismus

06.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Kuriosa mit und ohne Worte: Das Mixture-Trautonium – Urvater des Synthesizer

09.00 Uhr: Soziale Welt – Nachrichten aus der Provinz von und mit Erika Schalper. Gast im Studio: Dr. Sepp Dürr, Biobauer, Literaturwissenschaftler und Mitglied im Bayrischen Landtag für B90/die Grünen

10.00 Uhr: Funkloch

11.00 Uhr: Funkloch

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Kulturimpuls Grundeinkommen

14.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Bündnis gegen Krieg und Rassismus

15.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

Freitag, 27. Juli 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Slammereien, Kabarett und Kleinkunst

17.00 Uhr: Außer der Reihe

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Künstlerfragen

20.00 Uhr: Literaturverhör – poesie[magazin]

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

01.00 Uhr: Munich Masala

02.00 Uhr: Spektrum – Suchthotline München: Seit 5 Jahren sendet die SuchtHotline bei LORA München. Ein Rückblick mit interessanten Themen.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Beetgeflüster mit einem Mitschnitt des Vortrags von Prof. Dr. Schrimpf am Ökologischen Bildungszentrums über den Boden, dessen Zerstörung und Erhaltung in Abhängigkeit von der Bewirtschaftung im Garten und der Landwirtschaft.

05.00 Uhr: Leib & Seele – HIV-Info-Radio

06.00 Uhr: Außer Rand und Band

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Munich Masala

09.00 Uhr: Spektrum – Suchthotline München: Seit 5 Jahren sendet die SuchtHotline bei LORA München. Ein Rückblick mit interessanten Themen.

10.00 Uhr: Crossover

11.00 Uhr: Crossover

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Beetgeflüster mit einem Mitschnitt des Vortrags von Prof. Dr. Schrimpf am Ökologischen Bildungszentrums über den Boden, dessen Zerstörung und Erhaltung in Abhängigkeit von der Bewirtschaftung im Garten und der Landwirtschaft.

14.00 Uhr: Leib & Seele – HIV-Info-Radio

15.00 Uhr: Außer Rand und Band

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Künstlerfragen

20.00 Uhr: Literaturverhör – Nachtlektüre

21.00 Uhr: Literaturverhör – poesie[magazin]

22.00 – 24.00 Uhr: Jazz Avantgarde