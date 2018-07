Samstag

Am Samstag ab 14 Uhr und am Sonntag ab 10.30 Uhr findet auf dem Schulcampus Gauting in der Bahnhofstraße 6 ein Open-Air-Festival statt.: Das jährliche Kulturspektakel Gauting, zu finden unter kulturspektakel.de Zu der Musik von insgesamt 40 regionalen Bands, gibt es eine Vielzahl von Angeboten zu Workshops, Ausstellungen und Essen.

Ein Internationales Fest findet anlässlich der Kunst-und Kulturtage Westend ab 14 Uhr auf dem Gollierplatz statt. Neben internationaler Gastronomie und Bühnenprogramm mit Live-Musik lassen sich dort auch Infostände sozialer Organisationen finden.

Angesichts der CSD Pride Week ist morgen ab 15 Uhr der SlutWalk München 2018 auf dem Marienplatz. Es ist eine Demonstration unter dem Motto „ Das Opfer ist niemals selbst Schuld!“ gegen sexuelle Gewalt.

Auch ab 15 Uhr ist morgen in der Seidlvilla am Nikolaiplatz 1B das Sommerfest mit Führungen, Bühnenprogramm und mehr.geplant.

Das Musical ErIch wird morgen in der Kultur-Etage Messestadt in der Erika-Cremer-Straße 8 um 20 Uhr aufgeführt. Der Eintritt kostet 12€ und das Hauptthema des Musicals ist Mobbing.

Sonntag

Das Tierheim München in der Riemer Straße 270 feiert Sonntag ab 10 Uhr Sommerfest. Unter anderem finden eine Tombola, ein Flohmarkt,verschiedene Führungen und die Vorstellung von Vermittlungshunden statt

Eines der wichtigsten Events am Sonntag ist die Demonstration #ausgehetzt. Sie startet am Goetheplatz um 13 Uhr und die Abschlusskundgebung ist am Königsplatz um circa 15:30 Uhr. An verschiedenen Orten der Demonstration werden verschiedene Schwerpunkte gesetzt.

Auf dem 4. Puchheimer Stadtfest im Puchheim Kulturcentrum in der Oskar-Maria-Graf-Straße 2 werden ab 16.45Uhr die Band Reeb und Sweeping Death spielen.

Ebenfalls am Sonntag ist das Sommerfest im Münchner Volkstheater ab 19 Uhr. Verschiedene Bands werden für die musikalische Unterhaltung sorgen.

Montag

Ein Gitarrist, der seinen Musikstil sowohl im Rock, als auch im Blues, Jazz und weiteren Stilen gefunden hat, ist Richie Kotzen. Er tritt Montag um 20 Uhr bei freiem Eintritt im Backstage Werk in der Reitknechtstraße 6 auf.

In der Schrenkstraße 8 um 19 Uhr werden die entstandenen Wortwelten des „Kreativ Schreiben“-Kurs am Montag präsentiert. Die Darstellung wird musikalisch begleitet.

Tanya Naughton ist am Montag in der Glockenbachwerkstatt in der Blumenstraße 7 ab 20 Uhr zu Gast. Die irische Sänger-und Songwriterin ist sowohl von ihrem irischen Hintergrund, als auch von der brasilianischen Kultur geprägt. Der Eintritt zu ihrem Konzert ist frei.

Im Jüdischen Zentrum ist am Montag um 20 Uhr eine Reise-Reportage zu sehen. In der Reportage geht es um eine Wanderung auf dem Israel National Trail. Für Erwachsene kostet der Eintritt 10€ und für Jugendliche 7€.