Hier das Wochenprogramm vom 30. Juli – 03. August 2018

MONTAG, 30. Juli 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Gery’s + Tary’s Favourites. Thema: Lieder mit Sonne im Titel (Teil 2). Mit Velvet Underground, Guano Apes, Steve Robin u.v.m.

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus. Thema: Wiedereröffnung und Fest im EWH (Wiederholung)

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell – Eine-Welt-Report des Nord-Süd-Forums: Heinz Schulze im Gepräch mit Praktikanten des NSF.

20.00 Uhr: LORA international – Thema: Inklusion – Arbeitsplatz Airport

21.00 Uhr: Bernameya Kurdi: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Strange Fruits/Exotus/Welt-und Folkmix, eine Gemeinschaftssendung mit Bernhard, Roland & Ludwig

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Jazz Avantgarde

03.00 Uhr: Jazz Avantgarde

04.00 Uhr: Jazz Avantgarde

05.00 Uhr: Slammereien, Kabarett und Kleinkunst

06.00 Uhr: Mieterbeirat München

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Slammereien, Kabarett und Kleinkunst

09.00 Uhr: Mieterbeirat München

10.00 Uhr: LORA Kultur _ Künstlerfragen

11.00 Uhr: Literaturverhör – poesie[magazin]

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Mieterbeirat München

14.00 Uhr: LORA Kultur _ Künstlerfragen

15.00 Uhr: Literaturverhör – poesie[magazin]

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DIENSTAG, 31. Juli 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Politische Lieder

17.00 Uhr: Trotz Alledem – Münchner Flüchtlingsrat. Thema: Abschotten, abschrecken, abschieben – Flüchtlingspolitik im Sommer 2018. Wir sprechen in der Sendung mit Stephan Dünnwald vom Bayerischen Flüchtlingsrat über die verschärfte Abschiebungspraxis der Behörden. Außerdem bringen wir ein Interview mit Rechtsanwalt Hubert Heinhold, der viele Asylbewerber in ihren Verfahren vertritt. 18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Fremde Heimat – Gesellschaft für bedrohte Völker: Die Sommerzeit ist Ferienzeit und für die Indigenen Sibiriens – die Zeit für Beerensammeln. In der Tundra gibt es z.B. Torfbeeren, arktische Erdbeeren, Preiselbeeren. Das bedeutet auch das Sammeln von Geschichten / Märchen. Wir haben für diese Sendung einige ihrer Märchen bereits gesammelt.

20.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios

21.00 Uhr: Multikulti – Spanien heute

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: New Country Show

23.00 Uhr: Lärmministerium

DAB+

01.00 Uhr: Gery’s + Tary’s Favourites. Thema: Lieder mit Sonne im Titel (Teil 2). Mit Velvet Underground, Guano Apes, Steve Robin u.v.m.

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus. Thema: Wiedereröffnung und Fest im EWH (Wiederholung)

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Forum aktuell – Eine-Welt-Report des Nord-Süd-Forums: Heinz Schulze im Gepräch mit Praktikanten des NSF.

05.00 Uhr: LORA international – Thema: Inklusion – Arbeitsplatz Airport

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Gery’s + Tary’s Favourites. Thema: Lieder mit Sonne im Titel (Teil 2). Mit Velvet Underground, Guano Apes, Steve Robin u.v.m.

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus. Thema: Wiedereröffnung und Fest im EWH (Wiederholung)

10.00 Uhr: Strange Fruits/Exotus/Welt-und Folkmix, eine Gemeinschaftssendung mit Bernhard, Roland & Ludwig

11.00 Uhr: Strange Fruits/Exotus/Welt-und Folkmix, eine Gemeinschaftssendung mit Bernhard, Roland & Ludwig

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Forum aktuell – Eine-Welt-Report des Nord-Süd-Forums: Heinz Schulze im Gepräch mit Praktikanten des NSF.

14.00 Uhr: LORA international – Gemeinwohlökonomie

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 01. August 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Tango

17.00 Uhr: Soziale Welt/Bildung: Liminal Space Part 2, die Fortsetzung des Features über die Produktion „Liminal Space – Zwischenraum“ der Student*innen der Hochschule für Musik und Theater München im Rahmen der diesjährigen Biennale für Modernes Musiktheater. Inhalt: Eine Einführung in die Produktion, ein Interview mit der Sängerin Susanne Kapfer, Gespräche mit den Komponisten und ein Statement der Regisseurin Waltraut Lehner sowie LiveMitschnitte.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Attac München

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Arbeitswelt im Wandel. Thema: Stress in der Arbeitswelt (Wiederholung). Beschäftigte stehen in deutschen Betrieben unter hohem Zeit- und Leistungsdruck, die psychischen Belastungen am Arbeitsplatz sind in den letzten Jahren gewachsen. Wie kann man heute die Arbeitswelt bewältigen? Studiogast: Prof. Dr. Jochen Prümper, Wirtschafts- und Organisationspsychologe aus Berlin

21.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. Studiotelefon 089-48952305

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Peilsender

DAB+

01.00 Uhr: Politische Lieder

02.00 Uhr: Trotz Alledem – Münchner Flüchtlingsrat. Thema: Abschotten, abschrecken, abschieben – Flüchtlingspolitik im Sommer 2018. Wir sprechen in der Sendung mit Stephan Dünnwald vom Bayerischen Flüchtlingsrat über die verschärfte Abschiebungspraxis der Behörden. Außerdem bringen wir ein Interview mit Rechtsanwalt Hubert Heinhold, der viele Asylbewerber in ihren Verfahren vertritt.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Fremde Heimat – Gesellschaft für bedrohte Völker: Die Sommerzeit ist Ferienzeit und für die Indigenen Sibiriens – die Zeit für Beerensammeln. In der Tundra gibt es z.B. Torfbeeren, arktische Erdbeeren, Preiselbeeren. Das bedeutet auch das Sammeln von Geschichten / Märchen. Wir haben für diese Sendung einige ihrer Märchen bereits gesammelt.

05.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios

06.00 Uhr: Multikulti – Spanien heute

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Jazz and more

09.00 Uhr: Trotz Alledem – Münchner Flüchtlingsrat. Thema: Abschotten, abschrecken, abschieben – Flüchtlingspolitik im Sommer 2018. Wir sprechen in der Sendung mit Stephan Dünnwald vom Bayerischen Flüchtlingsrat über die verschärfte Abschiebungspraxis der Behörden. Außerdem bringen wir ein Interview mit Rechtsanwalt Hubert Heinhold, der viele Asylbewerber in ihren Verfahren vertritt.

10.00 Uhr: New Country Show

11.00 Uhr: Lärmministerium

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Fremde Heimat – Gesellschaft für bedrohte Völker: Die Sommerzeit ist Ferienzeit und für die Indigenen Sibiriens – die Zeit für Beerensammeln. In der Tundra gibt es z.B. Torfbeeren, arktische Erdbeeren, Preiselbeeren. Das bedeutet auch das Sammeln von Geschichten / Märchen. Wir haben für diese Sendung einige ihrer Märchen bereits gesammelt.

14.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios

15.00 Uhr: Multikulti – Spanien heute

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 02. August 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Von Lora bis Sun Ra

17.00 Uhr: Spektrum – Radiokids

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Tierpolitik

20.00 Uhr: Leib & Seele – Slow Food München

21.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: A VEZ DO BRASIL

DAB+

01.00 Uhr: Tango

02.00 Uhr: Soziale Welt/Bildung: Liminal Space Part 2, die Fortsetzung des Features über die Produktion „Liminal Space – Zwischenraum“ der Student*innen der Hochschule für Musik und Theater München im Rahmen der diesjährigen Biennale für Modernes Musiktheater. Inhalt: Eine Einführung in die Produktion, ein Interview mit der Sängerin Susanne Kapfer, Gespräche mit den Komponisten und ein Statement der Regisseurin Waltraut Lehner sowie LiveMitschnitte.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Attac München

05.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Arbeitswelt im Wandel. Thema: Stress in der Arbeitswelt (Wiederholung). Beschäftigte stehen in deutschen Betrieben unter hohem Zeit- und Leistungsdruck, die psychischen Belastungen am Arbeitsplatz sind in den letzten Jahren gewachsen. Wie kann man heute die Arbeitswelt bewältigen? Studiogast: Prof. Dr. Jochen Prümper, Wirtschafts- und Organisationspsychologe aus Berlin

06.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Tango

09.00 Uhr: Soziale Welt/Bildung: Liminal Space Part 2, die Fortsetzung des Features über die Produktion „Liminal Space – Zwischenraum“ der Student*innen der Hochschule für Musik und Theater München im Rahmen der diesjährigen Biennale für Modernes Musiktheater. Inhalt: Eine Einführung in die Produktion, ein Interview mit der Sängerin Susanne Kapfer, Gespräche mit den Komponisten und ein Statement der Regisseurin Waltraut Lehner sowie LiveMitschnitte.

10.00 Uhr: Peilsender

11.00 Uhr: Peilsender

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Attac München

14.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Arbeitswelt im Wandel. Thema: Stress in der Arbeitswelt (Wiederholung). Beschäftigte stehen in deutschen Betrieben unter hohem Zeit- und Leistungsdruck, die psychischen Belastungen am Arbeitsplatz sind in den letzten Jahren gewachsen. Wie kann man heute die Arbeitswelt bewältigen? Studiogast: Prof. Dr. Jochen Prümper, Wirtschafts- und Organisationspsychologe aus Berlin

15.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

Freitag, 03. August 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Folk you

17.00 Uhr: Monatsrückblick

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Thema: Wir stellen Ihnen die Künstlerin und Journalistin Jutta Köther vor und berichten über die Geschichte der UFA bis zu ihrer Übernahme durch Bertelsmann in den 1970er Jahren.

20.00 Uhr: Literaturverhör – München liest ein Buch

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

01.00 Uhr: Von Lora bis Sun Ra

02.00 Uhr: Spektrum – Radiokids

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Tierpolitik

05.00 Uhr: Leib & Seele – SlowFood München

06.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Von Lora bis Sun Ra

09.00 Uhr: Spektrum – Radiokids

10.00 Uhr: A VEZ DO BRASIL

11.00 Uhr: A VEZ DO BRASIL

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Tierpolitik

14.00 Uhr: Leib & Seele – SlowFood München

15.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Thema: Wir stellen Ihnen die Künstlerin und Journalistin Jutta Köther vor und berichten über die Geschichte der UFA bis zu ihrer Übernahme durch Bertelsmann in den 1970er Jahren.

20.00 Uhr: Literaturverhör – München liest ein Buch

21.00 Uhr: Slammereien, Kabarett und Kleinkunst

22.00 – 24.00 Uhr: A.M.O.G. – A Matter of Groove