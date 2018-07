Veranstaltungstipps für Mittwoch

Veranstaltungstipps für den 1.August

Ein Führung zum Thema „100 Jahre Revolution: Russenmaß und Räterepublik“ findet morgen um 18 Uhr statt. Treffpunkt ist in den Stachus-Passagen gegenüber der Apotheke.

Um 19 Uhr im Theatron werden morgen unter dem Motto „Streetwork Munich“ präsentiert…“: Die Liveacts Yoli Jazz & Soulband, der Blues Bus und WhoWhy? – alles für umsonst!

Der Alltag eines BISS-Verkäufers wird in der Dokumentation „Biss und die Angst vorm Fliegen“ von Wolfgang Ettlich dargestellt. Der Film läuft morgen um 20 Uhr im Heppel & Ettlich.

Die schwedische Heavy-Metal und Hard-Rock-Band Mustasch ist morgen Abend im Backstage Werk in zu Gast. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr.

Anlässlich der Filmkunstwochen läuft morgen um 20:15 Uhr im Kino Neues Maxim in der Landshuter Allee 33 der Film „Weit. Die Geschichte von einem Weg um die Welt“. Der Film dokumentiert die dreieinhalb Jahre dauernde Weltumrundung eines jungen Paares.

Der selbe Film läuft auch im Kino Mond& Sterne auf der Seebühne im Westpark um 21:15 Uhr.

Lasst den morgigen Abend mit einer der Veranstaltungen entspannt ausklingen!