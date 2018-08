Nachhören: Stress in der Arbeitswelt – Arbeitswelt im Wandel

Stress in der Arbeitswelt

Beschäftigte stehen in deutschen Betrieben unter hohem Zeit- und Leistungsdruck, die psychischen Belastungen am Arbeitsplatz sind in den letzten Jahren gewachsen. Man kann die heutige Arbeitswelt über ein Kurzformel beschreiben: irrer Stress und irrsinnig wenig Anerkennung.

In dieser Sendung spricht Karin Bergs mit Prof. Dr. Jochen Prümper, wie Arbeitnehmer heute die Arbeitswelt bewältigen können.

Gast im Studio: Prof. Dr. Jochen Prümper, Wirtschafts- und Organisationspsychologe an der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Berlin

Nachhören:



Foto: Prof. Dr. Hochen Prümper