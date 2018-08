Ab 11 Uhr findet am Viktualienmarkt das alljährliche Brunnenfest statt. Über 100 Künstler lassen mit ihrer Musik Erinnerungen an Volkskünstler ,wie Karl Valentin, wieder aufleben. Der Eintritt ist selbstverständlich frei und traditionelle Kleidung ist gerne gesehen.

Bei Nacht auf unsere schöne Stadt herabblicken. Diese Möglichkeit bietet sich morgen um 19 Uhr bei einer Führung mit Martin Schmitt-Bredow. Wer an diesem Rundgang teilnehmen möchte, sollte sich dringend vorher unter der Nummer 0176-963 300 29 anmelden.

Julien Biegerl, Wolf & Moon und Jannik Brunke treten um 20 Uhr im Backyard Hof der Reitknechtstraße 6 auf. Der Eintritt ist frei.

Der jamaikanische Reggae-Sänger „Cocoa Tea“ ist in der Halle des free & easy Festivals in der Reitknechtstraße 6 zu sehen. Einlass ist bereits ab 19 Uhr, die Veranstaltung beginnt jedoch erst um 23:30 Uhr.

Das Bauernstück „Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg“ von Georg Maier wird auf der Iberl Bühne in der Herzogspitalstraße 6 aufgeführt. Das Stück aus „der guten alten Zeit“ startet um 20Uhr.

Ebenfalls um 20 Uhr ist der Kabarettist Werner Koczwara in der Münchner Lach- und Schiessgesellschaft in der Ursulastraße 9 zu Gast. Koczwara beschäftigt sich in seinem Bühnenprogramm mit der unfreiwilligen Komik unserer Justiz.