Pressemitteilung:

Betreff: Hiroshima-Gedenktag – Kundgebung, Mo. 6. August

6.August Hiroshima-Gedenktag

Anlässlich des Jahrestages des Atombombenabwurfs auf Hiroshima und Nagasaki finden in der ganzen Welt Gedenkveranstaltungen und Proteste gegen die atomare Aufrüstung statt.

In München:

am Montag, 6. August 2018

von 17.00 bis 22.00 Uhr

am Richard Strauß Brunnen,

Fußgängerzone, Neuhauser-/Kaufinger-Staße



mit Informationen, Redebeiträgen, Musik 21.30 Uhr: Kerzenaktion zum Gedenken an die Opfer.

———————————————————–

Noch immer existieren weltweit rund 15.000 Nuklearwaffen. 90 % davon entfallen auf die beiden atomaren Supermächte USA und Russland, von denen etwa 1.800 in ständiger Einsatzbereitschaft gehalten werden. Allein die USA wollen in den nächsten 30 Jahren 1000 Milliarden Dollar für Aufrüstung ihrer Atomstreitkräfte ausgeben. Die anderen Atommächte rüsten ebenfalls auf.

Mit der „Nuklearen Teilhabe“, den in Büchel stationierten US-Atomwaffen, beteiligt sich Deutschland an der Atomkriegs-Strategie der USA. Dagegen richtet sich unser Protest.