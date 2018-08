Fremde Heimat

Dienstag, 07. August 201819 Uhr auf LORA 92,4 MHz über DAB+ und im LORA Livestream

Themen:

– Können private Investoren durch Partnerschaften in Drittweltländern wirklich was bewegen? Beispiel die Weidmüllergruppe. Sie kooperiert mit Missio München bei einem Solaranlagenprojekt in Tansania.

– Und: Ist der Dampf raus aus fair trade? WIr sprachen mit dem Fairhandelshaus Bayern und Germanwatch Chef Christian Bals.

Nachhören kann man die Sendung am Mittwoch 08.08. um 3:00 und um 13:00 Uhr über DAB+ ind im LORA Livestream.