Inklusiver Arbeitsplatz Airport

Bereits zweimal in den vergangenen Jahren hat die Flughafen München GMBH einen Inklusionspreis erhalten. Wir wollten wissen, ob diese Würdigung verdient war und erlebten eine Überraschung: auf dem Münchner Flughafen haben 11 % der Mitarbeiter ein Handicap! In dieser Sendung lernen Sie drei von ihnen kennen. Dazu gibt es noch Informationen zur Vermittlung von behinderten Menschen in den ersten Arbeitsmarkt aus dem Jobcenter München.

