Für Schüler ist das Musical-Projekt „Du und ich – komm wir singen“ gedacht, für das man von 9 -15 zur Sophienkirche am Platz der Menschenrechte kommen kann; das ist auch noch spontan möglich!

„Zeichen und Wunder“ heißt die Führung zu Glücksorten in München, die um 14 Uhr am Eingang des Spielzeugmuseums am Marienplatz 15 startet.

Zwei Dialogcafes für Einheimische und Zuwanderer gibt es ; um 18:00 in der Mohrvilla, und um 18:30 im Kulturhaus Milbertshofen.

Das bayerisches Musikkabaret „Vogelmayer“ spielt ohne Eintritt! – Wo? Im Kleinen Theater Haar um 19:00.

Um 19:30 trifft sich der LETS Tauschring im Cafe Wildwuchs im Werkhaus in der Leonrodstr.19.

Auf der Bühne des Theatrons im Olympiapark geht es ab 19 Uhr bestimmt heiß zu mit den Musikern von Palo Santo und Mestizo-Rock, Cumbia, Rumba flamenca Reggae und Champeta.

Wer ein kühles Kino bevorzugt: im Rio am Rosenheimer Platz wird um 15:45 und um 20:30 der romantische Thriller „Grenzenlos“ von Wim Wenders gespielt,

und auf der Seebühne im Westpark beginnt um 21:15 eine Kurzfilmnacht.