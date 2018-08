Hier das Wochenprogramm vom 13. – 17. August 2018

MONTAG, 13. August 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Hip-Hop mit Thommy

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – mit einem Vortrag von RA Mathes Breuer – Kanzlei Wächtler & Kollegen. Thema: Die Auswirkungen des neuen PAG

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell – Münchner Forum. Thema: Mobilität auf 2 -3 Rädern.

20.00 Uhr: LORA international – Munich American Peace Committee mit einer Wiederholung des Interviews mit Julian Assange.Thema: Propaganda Fakten und Fake News.

21.00 Uhr: Bernameya Kurdi: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Exotus Weltmusik

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Slammereien, Kabarett und Kleinkunst

03.00 Uhr: Time for Jazz – Swing In mit Bob

04.00 Uhr: Time for Jazz – Swing In mit Bob

05.00 Uhr: Folk you

06.00 Uhr: Thema der Woche

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Folk you

09.00 Uhr: Thema der Woche

10.00 Uhr: LORA Kultur – Politische Kunst und Kultur

11.00 Uhr: Literaturverhör – Werkkreis Literatur der Arbeitswelt

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Thema der Woche

14.00 Uhr: LORA Kultur – Politische Kunst und Kultur

15.00 Uhr: Literaturverhör – Werkkreis Literatur der Arbeitswelt

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DIENSTAG, 14. August 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Time for Jazz mit Jazz and more

17.00 Uhr: Trotz Alledem – Inside USA

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Fremde Heimat – Portal Migration

20.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

21.00 Uhr: Multikulti – Griechisches Haus

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Note Balkana

23.00 Uhr: Fusion oder so

DAB+

01.00 Uhr: Hip-Hop mit Thommy

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – mit einem Vortrag von RA Mathes Breuer – Kanzlei Wächtler & Kollegen. Thema: Die Auswirkungen des neuen PAG

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Forum aktuell – Münchner Forum. Thema: Mobilität auf 2 -3 Rädern.

05.00 Uhr: LORA international – Munich American Peace Committee mit einer Wiederholung des Interviews mit Julian Assange.Thema: Propaganda Fakten und Fake News.

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Hip-Hop mit Thommy

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – mit einem Vortrag von RA Mathes Breuer – Kanzlei Wächtler & Kollegen. Thema: Die Auswirkungen des neuen PAG

10.00 Uhr: Exotus Weltmusik

11.00 Uhr: Exotus Weltmusik

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Forum aktuell – Münchner Forum.Thema: Mobilität auf 2 -3 Rädern.

14.00 Uhr: LORA international – Munich American Peace Committee mit einer Wiederholung des Interviews mit Julian Assange.Thema: Propaganda Fakten und Fake News.

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 15. August 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Mittwochs-Mix

17.00 Uhr: Soziale Welt – LORA-Sport

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Bündnis Bezahlbares Wohnen

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Bund für Geistesfreiheit

21.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. Diskutieren Sie mit. Studiotelefon 089-48952305

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Biergebiete

DAB+

01.00 Uhr: Time for Jazz mit Jazz and more

02.00 Uhr: Trotz Alledem – Inside USA

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Fremde Heimat – Portal Migration

05.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

06.00 Uhr: Multikulti – Griechisches Haus

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Time for Jazz mit Jazz and more

09.00 Uhr: Trotz Alledem – Inside USA

10.00 Uhr: Note Balkana

11.00 Uhr: Fusion, oder so

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Fremde Heimat – Portal Migration

14.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

15.00 Uhr: Multikulti – Griechisches Haus

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 16. August 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Von Lora bis Sun Ra

17.00 Uhr: Spektrum – KOFRA mit Ausschnitten aus der Fachtagung zum Problem des Wechselmodells im Sorgerecht. Lobbyverbände wollen Zwang durchsetzen!

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Das Phonstudio des Bund Naturschutz

20.00 Uhr: Leib & Seele – Gesundheits-Wesen

21.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: Bajo el Cielo de América Latina

DAB+

01.00 Uhr: Mittwochs-Mix

02.00 Uhr: Soziale Welt – LORA-Sport

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Bündnis Bezahlbares Wohnen

05.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Bund für Geistesfreiheit

06.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Mittwochs-Mix

09.00 Uhr: Soziale Welt – LORA-Sport

10.00 Uhr: Biergebiete

11.00 Uhr: Biergebiete

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Bündnis Bezahlbares Wohnen

14.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Bund für Geistesfreiheit

15.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

FREITAG, 17. August 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Slammereien, Kabarett und Kleinkunst

17.00 Uhr: Unser Thema der Woche

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Thema: Olafur Eliason zählt zweifellos zu den bekanntesten und wichtigsten zeitgenössischen Künstlern. Er wird uns selbst durch seine Schau WASSERfarben in der Pinakothek der Moderne begleiten.

20.00 Uhr: Literaturverhör – Nachtlektüre

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

01.00 Uhr: Von Lora bis Sun Ra

02.00 Uhr: Spektrum – KOFRA mit Ausschnitten aus der Fachtagung zum Problem des Wechselmodells im Sorgerecht. Lobbyverbände wollen Zwang durchsetzen!

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Das Phonstudio des Bund Naturschutz

05.00 Uhr: Leib & Seele – Gesundheits-Wesen

06.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Von Lora bis Sun Ra

09.00 Uhr: Spektrum – KOFRA mit Ausschnitten aus der Fachtagung zum Problem des Wechselmodells im Sorgerecht. Lobbyverbände wollen Zwang durchsetzen!

10.00 Uhr: Bajo el Cielo de América Latina

11.00 Uhr: Bajo el Cielo de América Latina

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Das Phonstudio des Bund Naturschutz

14.00 Uhr: Leib & Seele – Gesundheits-Wesen

15.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Thema: Olafur Eliason zählt zweifellos zu den bekanntesten und wichtigsten zeitgenössischen Künstlern. Er wird uns selbst durch seine Schau WASSERfarben in der Pinakothek der Moderne begleiten.

20.00 Uhr: Literaturverhör – Nachtlektüre

21.00 Uhr: Slammereien, Kabarett und Kleinkunst

22.00 – 24.00 Uhr: Time for Jazz mit Jazz and more