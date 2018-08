In der heutigen Sendung sprechen wir über Hypnosetherapie. Studiogäste sind Prof. Thomas Loew, Ordinarius für Psychosomatik der Uni Regensburg und André Jordan IntuTrance – Academy of Hypnotic Arts GmbH. Wiederholung der Sendung auf DAB+ am Freitag 17.8. um 14 Uhr.

