Klimaziel 2020 ist erreichbar

Oh diese Hitze. Sie bringt uns zum Schwitzen, die Landwirte zum Klagen und die Klimaschützer und Meteorologen zum Warnen. Irgendwie ist diesen Sommer allen klar geworden, dass der Klimawandel Deutschland nicht einfach nur sonniger machen wird. Naja fast allen. Aber so wie wir uns mittlerweile einig sind, dass wir einen Hitzesommer erleben, so gelämt scheint die Politik zu sein. Irgendwie scheint man sich darauf eingestellt zu haben, dass der Klimawandel kommt und das man eigentlich nicht mehr viel machen kann. Wie erfrischend in der bedrückenden Hitze ist da, dass das Frauenhofer Institut im Auftrag von Greenpeace jetzt errechnet hat, dass die Bundesrepublik ihre selbst gesteckten Klimaziele für 2020 doch noch einhalten kann. Wir sprachen mit der Greenpeace Energieexpertin Anike Peters, die heute in Berlin diese Studie vorgestellt hat. Als erstes wollten wir von ihr wissen, ob die Klimaziele die sie in ihrer Studie berechnen lassen hat, genau die Klimaziele sind, die die Bundesregierung Anfang des Jahres noch nach unten korrigiert hat.