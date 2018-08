Veranstaltungstipps für 18.-20.8.

Samstag

Schon um 13 Uhr beginnt das kunterbunt-queer-lesbischwule Hans-Sachs-Straßenfest, die Open-Air-Geburtstagsfeier zum 30sten des SUB bzw. seines Trägervereins, mit vielen Infoständen, Bühne und allerhöchstem Flirtfaktor. Bis gegen 22 Uhr, dann wird gnadenlos aufgeräumt.

Auch schön: Der Nachtflohmarkt mit Amüsiermeile im Olympiapark ab 15 Uhr,…

…im Theatron hinter dem Olympiabad der nächste Abend im Rahmen des Musiksommers, wieder gratis und diesmal mit Meine Wenigkeit, Homie, Grasime und Poly Poly aus dem feinen Indieelectronic – Pophaus Bumm Clack Records.

Und im Import – Export können Sie ab 20 Uhr eine kostenlose Produktion des Raststättentheaters sehen: Auf dem Mond gibt es keine Lohnarbeit. Na, wenn Ryanair davon erfahren sollte…

Sonntag

Wer schon um 9 Uhr früh in Hellabrunn im Tierpark am Affenhaus eintrifft, der begeht den Internationalen Orang-Utan-Tag mit Tierschützern, Fachleuten und Engagierten der Regionalgruppe des Borneo Orang Utan Survival Deutschland e.V.

Um 10 nach 12 finden sich im Forum Fürstenfeld Klassikliebhaber zusammen, um Angela Metzgers Orgelspiel zu lauschen, An der Fux-Orgel begeistert sie mit Werken von Pachebel, Schachtner, Hambraeus und anderen…

Zwischen Falsett-Dadaismus und Epop-Indie bewegen sich die Berliner Avantgardemusiker Bird Berlin, in der Hauptstadt schwer angesagt, in München ganz umsonst ab 19 Uhr, Support kommt von Umme Block und den Sandlotkids. Starkes Line-Up, pünktlich kommen!

Die Schwabinger Schaumschläger bringen ab halb acht wieder den wöchentlichen Lesespass in`s Vereinsheim, mit dabei u.a. die ewigen Moses Wolff und Michael Sailer, sowie Christoph Theussl.

Ein wirklich schönes Papstporträt hat Wim Wenders gerade vollendet: Papst Franziskus im Gespräch zu vielen kritischen Themen, klar, muitig und ohne doppelten Boden, ein leiser Revolutionär, der versucht, der Gefangennahme durch die ihn umgebenden Strukturen zu entkommen, dessen Geist aber Grenzen nicht akzeptiert, wohl aber die eigene Fehlbarkeit. Im Kino am Olympiasee ab 21 Uhr 15.

Montag

Im Augustinum freut man sich ab 19 Uhr auf Augenblicke, Gesichter einer Reise von Agnes Varda letztes Jahr fertiggedreht, ein toller Non-fiction-Roadmovie von ihr und dem Streetart-Künstler JR. Eine Reise quer durch Frankreich…

In der Backstagehalle taucht um 20 Uhr der tolle JD McPherson auf, zwischen RnRoll-Outlaw und Psychedelic Blues, ein Highlight.

Wer Open Air – Theater liebt, der gebe sich im Innenhof der Glyptothek ab 20 Uhr den Don Quijote nach Miguel de Cervantes.

Das Kino am Olysee zeigt ab Viertel nach Neun abends eine raffiniert-fiese Coming-Out and Of Age – Komödie über einen 17-Jährigen, der sein Schwulsein verheimlicht und von einem Mitschüler erpresst wird. Noch.

Gute Unterhaltung!