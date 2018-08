Hier das Wochenprogramm vom 20. – 24. August 2018

MONTAG, 20. August 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Welt der Filmmusik. Thema: der Filmkomponist Alex Komlew. Gespielt werden Stücke aus seinen und anderen Filmen.

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – Das griechische Haus

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell – Cogito

20.00 Uhr: LORA international – Eine-Welt-Report des Nord-Süd-Forums. Hören Sie ein Interview mit Carmen Meinhold. Thema: Partricipation und empowerment in Tadschikistan.

21.00 Uhr: Bernameya Kurdi: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: FOLK&WeltMIX

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Slammereien, Kabarett und Kleinkunst

03.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more

04.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more

05.00 Uhr: Slammereien, Kabarett und Kleinkunst

06.00 Uhr: Thema der Woche

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Slammereien, Kabarett und Kleinkunst

09.00 Uhr: Thema der Woche

10.00 Uhr: LORA Kultur – Olafur Eliason zählt zweifellos zu den bekanntesten und wichtigsten zeitgenössischen Künstlern. Er wird uns selbst durch seine Schau WASSERfarben in der Pinakothek der Moderne begleiten.

11.00 Uhr: Literaturverhör – Nachtlektüre

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Thema der Woche

14.00 Uhr: LORA Kultur – Olafur Eliason zählt zweifellos zu den bekanntesten und wichtigsten zeitgenössischen Künstlern. Er wird uns selbst durch seine Schau WASSERfarben in der Pinakothek der Moderne begleiten.

15.00 Uhr: Literaturverhör – Nachtlektüre

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DIENSTAG, 21. August 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Time for Jazz mit Swing In – Thema: Schwung statt Swing: Joseph Goebbels Deutsches Tanz- und Unterhaltungs-Orchester hat einen Auftritt im Radio Lora-Jazzmuseum. Und Peggy Lee singt dazu.

17.00 Uhr: Trotz Alledem – INFORME HISPANO. Thema: WESTSAHARA: soziohistorischer Hintergrund und Leben eines Volkes im Exil (Teil 1) – mit Musik aus der Sahara.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Fremde Heimat. Thema: Entwicklungszusammenarbeit der Stadt München mit der Zivilgesellschaft.

20.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

21.00 Uhr: Multikulti – à Propos (franz. Redaktion)

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Musical Dreams

23.00 Uhr: Rock ’n‘ Roll

DAB+

01.00 Uhr: Welt der Filmmusik. Thema: der Filmkomponist Alex Komlew. Gespielt werden Stücke aus seinen und anderen Filmen.

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – Das griechische Haus

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Forum aktuell – Cogito

05.00 Uhr: LORA international – Eine-Welt-Report des Nord-Süd-Forums. Hören Sie ein Interview mit Carmen Meinhold. Thema: Partricipation und empowerment in Tadschikistan.

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Welt der Filmmusik. Thema: der Filmkomponist Alex Komlew. Gespielt werden Stücke aus seinen und anderen Filmen.

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – Das griechische Haus

10.00 Uhr: FOLK&WeltMIX

11.00 Uhr: FOLK&WeltMIX

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Forum aktuell – Cogito

14.00 Uhr: LORA international – Eine-Welt-Report des Nord-Süd-Forums. Hören Sie ein Interview mit Carmen Meinhold. Thema: Partricipation und empowerment in Tadschikistan.

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 22. August 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Mittwochs-Mix

17.00 Uhr: Soziale Welt

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Kulturimpuls Grundeinkommen

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – ISW

21.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. Diskutieren Sie mit. Studiotelefon 089-48952305

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Funkloch

DAB+

01.00 Uhr: Time for Jazz mit Swing In – Thema: Schwung statt Swing: Joseph Goebbels Deutsches Tanz- und Unterhaltungs-Orchester hat einen Auftritt im Radio Lora-Jazzmuseum. Und Peggy Lee singt dazu.

02.00 Uhr: Trotz Alledem – INFORME HISPANO. Thema: WESTSAHARA: soziohistorischer Hintergrund und Leben eines Volkes im Exil (Teil 1) – mit Musik aus der Sahara.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Fremde Heimat. Thema: Entwicklungszusammenarbeit der Stadt München mit der Zivilgesellschaft.

05.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

06.00 Uhr: Multikulti – à Propos (franz. Redaktion)

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Time for Jazz mit Swing In – Thema: Schwung statt Swing: Joseph Goebbels Deutsches Tanz- und Unterhaltungs-Orchester hat einen Auftritt im Radio Lora-Jazzmuseum. Und Peggy Lee singt dazu.

09.00 Uhr: Trotz Alledem – INFORME HISPANO. Thema: WESTSAHARA: soziohistorischer Hintergrund und Leben eines Volkes im Exil (Teil 1) – mit Musik aus der Sahara.

10.00 Uhr: Musical Dreams

11.00 Uhr: Rock ’n‘ Roll

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Fremde Heimat. Thema: Entwicklungszusammenarbeit der Stadt München mit der Zivilgesellschaft.

14.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

15.00 Uhr: Multikulti – à Propos (franz. Redaktion)

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 23. August 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Munich Masala

17.00 Uhr: Spektrum – Suchthotline München

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Pro Regenwald

20.00 Uhr: Leib & Seele – HIV-Info-Radio

21.00 Uhr: Ausser Rand und Band. Thema: „Selbstbestimmte Sexualität“ vom Anarchistischen Hörfunk aus Dresden.

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: Crossover mit Christoph Götz

DAB+

01.00 Uhr: Mittwochs-Mix

02.00 Uhr: Soziale Welt

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Kulturimpuls Grundeinkommen

05.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – ISW

06.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Mittwochs-Mix

09.00 Uhr: Soziale Welt

10.00 Uhr: Funkloch

11.00 Uhr: Funkloch

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Kulturimpuls Grundeinkommen

14.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – ISW

15.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

FREITAG, 24. August 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Slammereien, Kabarett und Kleinkunst

17.00 Uhr: Magazin-Rückblick

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Künstlerfragen

20.00 Uhr: Literaturverhör – poesie[magazin]

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

01.00 Uhr: Munich Masala

02.00 Uhr: Spektrum – Suchthotline München

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Pro Regenwald

05.00 Uhr: Leib & Seele – HIV-Info-Radio

06.00 Uhr: Ausser Rand und Band. Thema: „Selbstbestimmte Sexualität“ vom Anarchistischen Hörfunk aus Dresden.

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Munich Masala

09.00 Uhr: Spektrum – Suchthotline München

10.00 Uhr: Crossover mit Christoph Götz

11.00 Uhr: Crossover mit Christoph Götz

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Pro Regenwald

14.00 Uhr: Leib & Seele – HIV-Info-Radio

15.00 Uhr: Ausser Rand und Band. Thema: „Selbstbestimmte Sexualität“ vom Anarchistischen Hörfunk aus Dresden.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Künstlerfragen

20.00 Uhr: Literaturverhör – poesie[magazin]

21.00 Uhr: Jazz Avantgarde

22.00 – 24.00 Uhr: Jazz Avantgarde