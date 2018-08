In der Stadtbibliothek Ramersdorf in der Führichstr. 43 gehen Kinder ab 7 J. in einer Vorlesestunde “mit Pirat Krabbe auf Abenteuerfahrt“.

Kinder ab 8 J. können von 10 12 Uhr in der Stadtbibliothek Sendling, Albert-Roßhaupter-Str.8, Virtual-Reality-Brillen basteln.

Zwei Experten beantworten ab 10 Uhr bei einem Computertreff im ASZ Allach-Untermenzing, Manzostr.105 alle Fragen zu Laptop. Smartphone und PC.

Um 11 Uhr öffnet die Rathausgalerie, wo man z.Zt. die Fotos von Regina Schmeken anschauen kann, die die Fotografin in den vergangenen Jahren an den Tatorten der NSU-Morde gemacht hat. „Blutiger Boden!“ im wahrsten Sinne des Wortes.

Im Bellevue di Monaco in der Müllerstr.2-6 gibts ab 18:00 wieder eine kostenlose Asylberatung.

Eine Augen- und Ohrenweide tritt um 20 Uhr im Kleinen Theater Haar auf, „Beleza“ singt Jazz zu Klarinetten- und Saxoxophonbegleitung. Der Eintritt ist frei.

Ist Ihnen Heino Jäger noch ein Begriff? Er war in den Sixties und Seventies Maler, Satiriker und kultiker Komiker und zog sich dann in die Psychiatrie zurück. Ein Film über ihn läuft um 22:30 im Werkstattkino.