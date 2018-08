Veranstaltungstipps bis Montag

Mein Nachbar aus… Togo, dem Irak, dem Iran, Äthiopien, Kongo, Somalia, Afghanistan … Unsere Stadt wird immer bunter und vielfältiger. In einigen Vierteln leben sehr viele Menschen aus unterschiedlichen Ländern zusammen. Die aktuelle Ausstellung im Eine-Welt-Haus läuft noch bis Ende des Monats.

Build Bridges, Not Walls – Seenotrettung ist nicht verhandelbar: Den Auftakt der europaweiten Aktion bildet die Großdemonstration am morgigen Samstag in München. Seenotrettung ist nicht verhandelbar – unterlassene Hilfe strafbar!

Wir solidarisieren uns mit allen Menschen auf der Flucht! Das Sterben im Mittelmeer ist politisch gewollt und wird von der EU hingenommen. Dieser Angriff auf die Würde des Menschen, die Grundrechte und das internationale Seerecht ist ein Angriff gegen uns alle! Ihm gilt es auf allen Ebenen entgegenzutreten. Ab 14.00 Uhr am Europaplatz, an der Prinzregenten-straße, nähe Friedensengel.

Wilhelm von Ockham: Franziskaner, Flüchtling und Philosoph: zur Führung der Münchner Schatzsuche trifft man sich um 14.45 Uhr im Alten Hof am Eingang Infopoint.

Der RIO-Filmpalast zeigt morgen und übermorgen den romantischen Thriller GRENZENLOS; über ein Paar zwischen Normandie und Afrika. Beginn ist jeweils um 18:00 Uhr.

Nun kommen wir zum Sonntag:

BISS am Sonntag: Wahnsinn Wohnen, eine Gesprächsrunde mit den BISS-Leuten Hildegard und Johannes Denninger mit Christian Stupka von der GIMA. Im Café Luitpold um 11.30 Uhr.

Im Jazzclub Unterfahrt gibt’s eine JAM-Session mit dem Schlagzeuger Xaver Hellmeier. Beginn ist um 21.900 Uhr

Und am Montag gibt’s dann noch folgende Veranstaltungen:

Braucht die Welt den Finanzsektor? Postkapitalistische Perspektiven. Einerseits nahm der Handel mit Finanzprodukten zu; andererseits stieg die Massenarbeitslosigkeit dramatisch an, die Löhne sanken weltweit, die Reichen wurden reicher, die Armen ärmer. Diese negative Entwicklung ist neben dem Migrationsproblem der Hauptgrund für den Erfolg der rechten Parteien. Das Attac-Palaver findet ab 19.30 Im Eine Welt-Haus statt.

Auguste Rodin und Camille Claudel: über dieses Künstlerpaar referiert Frank Henseleit im Gasteig um 18.00 Uhr.

„Einer flog über das Kuckucksnest“: den Filmklassiker mit Jack Nicholson aus dem Jahre 1975 zeigt das Werkstattkino um 20.30 Uhr.