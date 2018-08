Im Werkstattkino wird um 16:45 und um 18:45 die nagelneue Komödie von Regisseur Florian Gallenberger gezeigt: Grüner wird`s nicht, sagte der Gärtner und flog davon.

Hochkarätig besetzt mit Elmar Wepper, Monika Baumgartner, Ulrich Tukur und Sunyi Melles.

Ein kauziger alter Gärtner Schorsch steht mit seinem Betrieb kurz vor der Pleite Er führt eine lieblose Ehe mit seiner Frau Monika in einer bayrischen Kleinstadt. Als er eines Tages Ärger mit dem Chef eines lokalen Golfplatzes bekommt und dieser sich weigert …… Mehr wird noch nicht verraten.

Noch ne Komödie: Im Rio Filmpalast am Rosenheimer Platz läuft um 20:50 : Safari – Match Me, If You Can von Regisseur Rudi Gaul. Zum Inhalt: Eine Handyapp namens Safari sorgt für allerlei Liebes- und Sexgeschichten

Im Studio Isabella in der Neureutherstrasse 29 können Sie eintauchen in das besondere Leben und die Geigenkunst von Itzak Perlman.

Così fan tutte um 19:30 im SCHLOSS NYMPHENBURG

Die Kammeroper München wagt sich in diesem Sommer mit „Così fan tutte” an Mozarts Abschied von der opera buffa. In einer schnellen und frischen Inszenierung – wie immer in einer eigenen Fassung – erlebt der Zuschauer freche Anträge, schmeichlerische Liebesschwüre und vorgetäuschte Suizidversuche. Und das alles unter der Regie von Beka Savic

Sigi Zimmerschied um 20:30 im Fraunhofer, Fraunhoferstrasse 9 – grandios wie seit langem nicht mehr in „Der 7. Tag – Ein Erschöpfungsbericht“. Finden Sie es heraus, ob Gott ein besonders Raffinierter ist, oder, angesichts der Menschen ein hilfloser. Vielleicht beides …

Wer sein Englisch gerne in Gesellschaft aufpolieren möchte, kann den Englisch- Stammtisch im Eine-Welt-Haus besuchen , den Thurthday talking table jeden Donnerstag um 19:30 in der Schwanthaler Strasse 80.