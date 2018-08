Militärmission im Mittelmeer – Kampf gegen Schlepper

Jetzt geht sie langsam zu Ende, die schöne Urlaubszeit. Manch einer wird die Sommerferien am Mittelmeer verbracht haben. Das solch ein Urlaub ohne störende halb-ertrunkene Flüchtlinge oder Leichen am Strand auch weiterhin möglich ist, ist einer der wenigen Punkte auf die sich die Mitglieder der europäischen Union derzeit einigen können. Dafür werden aktuell Seenotretter kriminalisiert und Schiffe am Einlaufen gehindert. Was im Hintergrund fast vergessen wird, ist, dass man vom Strand aus auch deutsche Marineschiffe sehen könnte. Oder andere militärische Boote, die im Mittelmeer derzeit in einer großen Mission kreuzen. Wir wollten von Andrej Hunko von der Bundestagsfraktion der Linken wissen auf was für einer Mission sich diese Militärs befinden.

