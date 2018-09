Hier das Wochenprogramm vom 10. – 14. September 2018

MONTAG, 10. September 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Schweizer Soundtreff

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – Berichte vom Antikriegstag

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell – Münchner Forum. Thema: Michael Schneider spricht mit Wolfgang Czisch über das Thema „Isar aktuell“

20.00 Uhr: LORA international – Critical American Voices. Thema: Vortrag Chris Hedges: „Stop Faschism – Den Faschismus aufhalten“

21.00 Uhr: Bernameya Kurdi: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Ethno, Weltmusik

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Slammereien, Kabarett und Kleinkunst.

03.00 Uhr: A.M.O.G. – A Matter of Groove

04.00 Uhr: A.M.O.G. – A Matter of Groove

05.00 Uhr: Folk you

06.00 Uhr: Monatsrückblick

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Folk you

09.00 Uhr: Monatsrückblick

10.00 Uhr: LORA Kultur – Thema: Fünfzig Jahre nach 1968 war es Zeit, Bilanz zu ziehen. Das tat auch die Evangelische Akademie in Tutzing. LORA-Kultur-Mitarbeiter Peter Jäger war für uns mit dabei.

11.00 Uhr: Literaturverhör – H wie Hörspiel

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Monatsrückblick

14.00 Uhr: LORA Kultur – Thema: Fünfzig Jahre nach 1968 war es Zeit, Bilanz zu ziehen. Das tat auch die Evangelische Akademie in Tutzing. LORA-Kultur-Mitarbeiter Peter Jäger war für uns mit dabei.

15.00 Uhr: Literaturverhör – H wie Hörspiel

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DIENSTAG, 11. September 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Jazz and more

17.00 Uhr: Trotz Alledem – Arabische Redaktion. Themenschwerpunkt: die Situation der Menschenechte in Ägypten und Algerien

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Fremde Heimat – Portal Migration

20.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

21.00 Uhr: Multikulti – Griechisches Haus (griechische Redaktion)

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Note Balkana

23.00 Uhr: Fusion, oder so

DAB+

01.00 Uhr: Schweizer Soundtreff

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – Berichte vom Antikriegstag

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Forum aktuell – Münchner Forum. Thema: Michael Schneider spricht mit Wolfgang Czisch über das Thema „Isar aktuell“

05.00 Uhr: LORA international – Critical American Voices. Thema: Vortrag Chris Hedges: „Stop Faschism – Den Faschismus aufhalten“

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Schweizer Soundtreff

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – Berichte vom Antikriegstag

10.00 Uhr: Ethno, Weltmusik

11.00 Uhr: Ethno, Weltmusik

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Forum aktuell – Münchner Forum. Thema: Michael Schneider spricht mit Wolfgang Czisch über das Thema „Isar aktuell“

14.00 Uhr: LORA international – Critical American Voices. Thema: Vortrag Chris Hedges: „Stop Faschism – Den Faschismus aufhalten“

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 12. September 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Zeitgenössische Musik: ein Porträt der in Paris lebenden, finnischen Komponistin Kaija Saariaho. Von ihren Werken werden Stilleben, Nymphéa und die 8te Station ihres Oratoriums La passion de Simone gespielt.

17.00 Uhr: Soziale Welt

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – ver.di Frauen. Thema: Landtagswahl. Warum sollen Frauen Frauen wählen. Zu Gast im Studio: Gelserim Demirel (Grüne), Isabell Zacharias (SPD) und Brigitte Wolf (Linke). Themen: Arbeitnehmerfragen, Sozialpolitik, Bildungspolitik und wie immer Terminankündigungen.

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Stadt-Land-Radio: Soziale und politische Beobachtungen aus München – aus Bayern – und darüber hinaus.

21.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. Diskutieren Sie mit. Studiotelefon 089-48952305. Thema: over the rainbow – auf dem Weg zur „Big Transformation“ mit Wolfgang Goede vom Netzwerk Gemeinsinn und Fritz Letsch.

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Daydream

DAB+

01.00 Uhr: Jazz and more

02.00 Uhr: Trotz Alledem – Arabische Redaktion. Themenschwerpunkt: die Situation der Menschenechte in Ägypten und Algerien

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Fremde Heimat – Portal Migration

05.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

06.00 Uhr: Multikulti – Griechisches Haus (griechische Redaktion)

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Jazz and more

09.00 Uhr: Trotz Alledem – Arabische Redaktion. Themenschwerpunkt: die Situation der Menschenechte in Ägypten und Algerien

10.00 Uhr: Note Balkana

11.00 Uhr: Fusion, oder so

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Fremde Heimat – Portal Migration

14.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

15.00 Uhr: Multikulti – Griechisches Haus (griechische Redaktion)

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 13. September 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Jazz Avantgarde

17.00 Uhr: Spektrum – Das Fanprojekt der AWO München

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – David gegen Goliath

20.00 Uhr: Leib & Seele – Inforadio Barrierefrei

21.00 Uhr: Queerdenker. Thema: queere Musik. Zu Gast im Studio Ines Herrmann.

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: Salsa mit Rafael Rubio

DAB+

01.00 Uhr: Zeitgenössische Musik: ein Porträt der in Paris lebenden, finnischen Komponistin Kaija Saariaho. Von ihren Werken werden Stilleben, Nymphéa und die 8te Station ihres Oratoriums La passion de Simone gespielt.

02.00 Uhr: Soziale Welt

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – ver.di Frauen. Thema: Landtagswahl. Warum sollen Frauen Frauen wählen. Zu Gast im Studio: Gelserim Demirel (Grüne), Isabell Zacharias (SPD) und Brigitte Wolf (Linke). Themen: Arbeitnehmerfragen, Sozialpolitik, Bildungspolitik und wie immer Terminankündigungen.

05.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Stadt-Land-Radio: Soziale und politische Beobachtungen aus München – aus Bayern – und darüber hinaus.

06.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. Thema: over the rainbow – auf dem Weg zur „Big Transformation“ mit Wolfgang Goede vom Netzwerk Gemeinsinn und Fritz Letsch.

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Zeitgenössische Musik: ein Porträt der in Paris lebenden, finnischen Komponistin Kaija Saariaho. Von ihren Werken werden Stilleben, Nymphéa und die 8te Station ihres Oratoriums La passion de Simone gespielt.

09.00 Uhr: Soziale Welt

10.00 Uhr: Daydream

11.00 Uhr: Daydream

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – ver.di Frauen. Thema: Landtagswahl. Warum sollen Frauen Frauen wählen. Zu Gast im Studio: Gelserim Demirel (Grüne), Isabell Zacharias (SPD) und Brigitte Wolf (Linke). Themen: Arbeitnehmerfragen, Sozialpolitik, Bildungspolitik und wie immer Terminankündigungen.

14.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Stadt-Land-Radio: Soziale und politische Beobachtungen aus München – aus Bayern – und darüber hinaus.

15.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. Thema: over the rainbow – auf dem Weg zur „Big Transformation“ mit Wolfgang Goede vom Netzwerk Gemeinsinn und Fritz Letsch.

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

FREITAG, 14. September 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Folk you

17.00 Uhr: Poesieboten

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – politische Kunst und Kultur

20.00 Uhr: Literaturverhör – Werkkreis Literatur der Arbeitswelt

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

01.00 Uhr: Jazz Avantgarde

02.00 Uhr: Spektrum – Das Fanprojekt der AWO München

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – David gegen Goliath

05.00 Uhr: Leib & Seele – Inforadio Barrierefrei

06.00 Uhr: Queerdenker. Thema: queere Musik. Zu Gast im Studio Ines Herrmann.

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Jazz Avantgarde

09.00 Uhr: Spektrum – Das Fanprojekt der AWO München

10.00 Uhr: Salsa mit Rafael Rubio

11.00 Uhr: Salsa mit Rafael Rubio

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – David gegen Goliath

14.00 Uhr: Leib & Seele – Inforadio Barrierefrei

15.00 Uhr: Queerdenker. Thema: queere Musik. Zu Gast im Studio Ines Herrmann.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – politische Kunst und Kultur

20.00 Uhr: Literaturverhör – Werkkreis Literatur der Arbeitswelt

21.00 Uhr: Slammereien, Kabarett und Kleinkunst

22.00 – 24.00 Uhr: Time for Jazz – Swing In mit Bob