Kundgebung für einen sofortigen Rücktritt von Seehofer und Maaßen

Wir bei LORA wissen, dass wir einige Taxifahrer und Taxifahrerinnen unter unseren Hörern und Hörerinnen haben. An sie, aber auch an alle anderen Autofahrer, jetzt eine kleine Information. Für den Fall, dass sie heute Abend an der Staatskanzlei vorbeikommen, wundern sie sich nicht. Dort findet gerade eben eine kurzfristig anberaumte Kundgebung statt. Heute Mittag baten wir Marco von Union-Watch uns und ihnen zu erklären, warum er jetzt gerade, also um XXUhr, vor der Staatskanzlei demonstrieren wird.

