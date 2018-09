Über 10 Jahre Finanzkrise und ihre Folgen referiert Christian Kreiß: Vor 10 Jahren führte der Zusammenbruch der Lehman Bank die Welt an den Rand einer Weltwirtschaftskrise. Durch massive Staats- und Notenbankinter-ventionen konnte ein Zusammenbruch des Weltfinanz- und Weltwirtschafts-systems verhindert werden. Ist damit die Finanzkrise endgültig überwunden? Die europäische Notenbank hat in diesen 10 Jahren die Geldmenge vervierfacht, die Notenbankzinsen sind seit Jahren bei Null, die Realzinsen negativ. Die US- und die britische Notenbank haben die Geldmenge in den letzten 10 Jahren verfünf- oder versechsfacht. Das gab es noch nie in der Wirtschaftsgeschichte. Warum ergreifen die Notenbanken solche panische Maßnahmen? Um 19.30 Uhr im Eine-Welt-Haus.

Ebenfalls im Eine-Welt-Haus gibt es ab 17.30 Uhr kostenlose Beratung und Informationen zum Aufenthalts- und Asylrecht.

Wie entsteht soziale Ungleichheit? Diese Frage stellt Markus Schütz in seinem Vortrag im Gasteig um 10.00 Uhr.

Das Jugendinformationszentrum JIZ gibt jeden Dienstag von 13-18 Uhr Beratungen für Jugendliche.

Die Radlwerkstatt bietet ihre wöchentliche Fahrrad-Selbsthilfe-Werkstatt ab 17:45 in der Mohrvilla, Situli-Str. 73, an.

Das Werkstattkino zeigt um 20:15 Uhr COBAIN, ein Drama über eine schwierige Jugend.