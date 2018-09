Donnerstag, 20. September 2018 um 19 Uhr: Das Phonstudio des Bund Naturschutz.

Thema: Von Wackersdorf bis heute – Widerstand und Staatsgewalt

(live mit Studiogast und telefonischem Gewinnspiel – Freikarten für den Film Wackersdorf zu gewinnen)

Studiogast ist Ingo Fliess, Produzent des aktuellen Films „Wackersdorf“. Er war selbst in Wackersdorf dabei. Wir unterhalten uns mit ihm über den Film und über das, was damals in Wackersdorf passiert ist. Wofür gingen die Menschen damals und wofür gehen sie heute auf die Straße? Wie sah der Protest aus, wer waren die Menschen, die sich hier engagiert haben? Und wie haben Politik und Polizei auf den Widerstand reagiert? Gibt es eine Lehre aus Wackersdorf und wenn ja, welche?

Während der Sendung verlosen wir 3 Filmpakete mit Freikarten, Filmplakat, Buttons und Wackersdorf-Beutel. Moderation Christina Karlus