Um Artensterben und Glyphosat geht es im Vortrag von Sophia Guttenberger vom Umweltinstitut München. Beginn ist um 18.00 Uhr beim Katholischen Dienst in der Arbeitswelt in der Schwanthalerstr. 91.

Die Asylrechtberatung im Bellevue di Monaco mit geschulten Freiwilligen und professionellen Beratern geht los um 18.00 Uhr. Und das Bellevue di Monaco ist in der Müllerstr. 2.

Ein Dialogcafé für Zuwanderer und Einheimische findet im Interim am Laimer Anger 2 statt. Dort heißt es, wer kommt, mit dem wird geredet. Beginn ist um 17.30 Uhr

Und am Montag können Sie die lang vergessene Revolutionärin Sarah Sonja Lerch kennenlernen. Lerch führte in München vor allem die Frauen in den Januarstreiks 1918 an und kämpfte an der Seite Kurt Eisners. Die Ausstellung »Vorschein der friedlichen Revolution in Bayern« im DGB-Haus in der Schwanthalerstr. 64 ist von 7 – 22.00 Uhr geöffnet.