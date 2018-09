Hier das Wochenprogramm vom 24. – 28. September 2018

MONTAG, 24. September 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Gery’s + Tary’s Favourites. Thema: 40 Jahre Duran Duran (Teil 3). Im dritten Teil betrachten wir die Zeit Mitte der 1990er bis 2011. In der Zeit nach der Jahrtausendwende gab es u.a. eine Wiedervereinigung der „Fab Five“ … und wir erzählen, was sonst noch in der Band passiert ist… und natürlich gibt es viel Musik aus der Zeit.

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell – Open Source Magazin

20.00 Uhr: LORA international – Gemeinwohlökonomie

21.00 Uhr: Bernameya Kurdi: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Mike’s Punkshine

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Slammereien, Kabarett und Kleinkunst.

03.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more

04.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more

05.00 Uhr: Slammereien, Kabarett und Kleinkunst.

06.00 Uhr: Unser Thema der Woche

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Slammereien, Kabarett und Kleinkunst.

09.00 Uhr: Unser Thema der Woche

10.00 Uhr: LORA Kultur – Ein technikhistorisches und ein umweltpolitisches Thema erwarten sie diesmal. So gibt es im Stadtmuseum eine Ausstellung zu Dachkonstruktionen in München zu sehen und Prof. Dr. Ottmar Edenhofer vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung wurde der Romano-Guardini-Preis verliehen.

11.00 Uhr: Literaturverhör – Nachtlektüre

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Unser Thema der Woche

14.00 Uhr: LORA Kultur – Ein technikhistorisches und ein umweltpolitisches Thema erwarten sie diesmal. So gibt es im Stadtmuseum eine Ausstellung zu Dachkonstruktionen in München zu sehen und Prof. Dr. Ottmar Edenhofer vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung wurde der Romano-Guardini-Preis verliehen.

15.00 Uhr: Literaturverhör – Nachtlektüre

DIENSTAG, 25. September 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Jazz and more

17.00 Uhr: Trotz Alledem. Thema: Kreativer Protest

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Fremde Heimat – Panafrika

20.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

21.00 Uhr: Multikulti – Redakcja Polonium (polnische Redaktion)

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: BELP’s kleine hässliche Dubstep Ecke

23.00 Uhr: Hillbilly

DAB+

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Forum aktuell – Open Source Magazin

05.00 Uhr: LORA international – Gemeinwohlökonomie

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus

10.00 Uhr: Mike’s Punkshine

11.00 Uhr: Mike’s Punkshine

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Forum aktuell – Open Source Magazin

14.00 Uhr: LORA international – Gemeinwohlökonomie

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

MITTWOCH, 26. September 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Kuriosa mit und ohne Worte

17.00 Uhr: Soziale Welt – Nachrichten aus der Provinz von und mit Erika Schalper. Gast im Studio: Gisela Sengl, Biobäuerin aus Sondermoning bei Chieming und Mitglied im Bayrischen Landtag für B90/die Grünen.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Kulturimpuls Grundeinkommen

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Bündnis gegen Krieg und Rassismus

21.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. Heute mit dem Moderator Tuncay Acar. Studiogast ist diesmal Wim Windisch von Ver.di. Es geht um das Gesundheitswesen und das Volksbegehren gegen Pflegenotstand in Bayern. Diskutieren Sie mit. Studiotelefon 089-48952305.

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Funkloch

DAB+

01.00 Uhr: Jazz and more

02.00 Uhr: Trotz Alledem. Thema: Kreativer Protest

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Fremde Heimat – Panafrika

05.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

06.00 Uhr: Multikulti – Redakcja Polonium (polnische Redaktion)

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Jazz and more

09.00 Uhr: Trotz Alledem. Thema: Kreativer Protest

10.00 Uhr: BELP’s kleine hässliche Dubstep Ecke

11.00 Uhr: Hillbilly

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Fremde Heimat – Panafrika

14.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

15.00 Uhr: Multikulti – Redakcja Polonium (polnische Redaktion)

DONNERSTAG, 27. September 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Munich Masala

17.00 Uhr: Spektrum – SuchtHotline. Thema: Empathisches Zuhören – wie geht das?

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Beetgeflüster, die Radio LORA Gartensendung mit aktuellen Tipps und dem Thema Düngung und geeignete Bodenverbesserung im Garten.

20.00 Uhr: Leib & Seele – HIV-Info-Radio

21.00 Uhr: Außer Rand und Band: „Lutra lutra“, Lesung und Gespräch mit dem Autor Matthias Hirth.

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: Crossover mit Christoph Götz.

DAB+

01.00 Uhr: Kuriosa mit und ohne Worte

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Kulturimpuls Grundeinkommen

05.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Bündnis gegen Krieg und Rassismus

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Kuriosa mit und ohne Worte

10.00 Uhr: Funkloch

11.00 Uhr: Funkloch

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Kulturimpuls Grundeinkommen

14.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Bündnis gegen Krieg und Rassismus

FREITAG, 28. September 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Slammereien, Kabarett und Kleinkunst

17.00 Uhr: LORA-Kultur

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Künstlerfragen

20.00 Uhr: Literaturverhör – poesie[magazin]

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

01.00 Uhr: Munich Masala

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

05.00 Uhr: Leib & Seele – HIV-Info-Radio

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Munich Masala

10.00 Uhr: Crossover mit Christoph Götz.

11.00 Uhr: Crossover mit Christoph Götz.

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

14.00 Uhr: Leib & Seele – HIV-Info-Radio

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Künstlerfragen

20.00 Uhr: Literaturverhör – poesie[magazin]

21.00 Uhr: Jazz Avantgarde

22.00 – 24.00 Uhr: Jazz Avantgarde