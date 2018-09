Wald in der Staatskanzlei – Greenpeace versucht Laschet zu stellen

In den letzten Wochen haben wir bei LORA immer wieder in den Hambacher Forst telefoniert um von den Protesten zu berichten. Und noch immer wird der Widerstand gegen die Räumungen vor Ort aufrechterhalten. Aber der Kampf für das Klima und einen der letzten Urwälder Deutschlands wird nicht nur in den Baumwipfeln und im Wald ausgefochten. Heute haben Aktivisten von Greenpeace ihre Argumente und auch ihren Ärger in die Landespolitik getragen, genauer gesagt in die Staatskanzlei in Düsseldorf. Wir sprachen mit dem stellvertretenden Leiter der politischen Vertretung von Greenpeace, Tobias Münchmeyer, und baten ihn anfangs, wie in allen Hambacher Forst Interviews, uns zu erklären, wo er sich gerade befindet.

Teilen (Verbindung zu den Plattformen erst bei Klick - DSGVO konform) teilen

info