Im Gasteig sehen Sie um 19 Uhr „Watashi ga suteta onna“ – „Die Frau, die ich wegwarf“. Ein Film aus dem Jahr 1969 von Kirioi Urayama. Yoshioka arbeitet in einem angesehenen Konzern und ist mit seinem Leben ganz zufrieden. Zudem liebt er die Nichte des Konzern-Präsidenten und erhofft sich so einen schnellen sozialen Aufstieg. Doch dann holt ihn seine Vergangenheit ein: einst war er mit einem einfachen Mädchen, Shimako, zusammen, die er allerdings seiner Karriere opferte und die jetzt einem anrüchigen Gewerbe nachgeht. Was Yoshioka nicht weiß ist, daß die beiden Frauen ebenfalls befreundet waren.

„Argua Verde“ spielt für Sie Weltmusik, zwischen Latin, Jazz und Afro. Die Münchner Band legt ab 20 Uhr im „ARS Musica Stemmerhof“, Plinganserstraße 6, los. Mit internationaler Besetzung, exotischen Instrumenten und kräftigen Beats.

„Amore e Morte“ heißt es um 20:30 Uhr im Künstlerhaus. Im Rahmen von „Opera in Jazz“, kleidet der Schweizer Saxophonist, Maximilian Geller, berühmte Opern-Arien in ein swingendes, elegantes Jazz-Kleid. Ein Grenzgang zwischen Klassik und Jazz, heiterer Melancholie und tiefer Ernsthaftigkeit.

Klassische Musik Hören Sie im Prinzregententheater. Die Konzertreihe für zeitgenössische Musik des Bayerischen Rundfunks präsentiert zum Auftakt der Konzertsaison 2018/19 das Ensemble Modern Orchestra. Gespielt werden Werke von Anton Webern und Mathias Spahlinger. Los geht’s hier um 19 Uhr.