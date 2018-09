Hier das Wochenprogramm vom 01. – 05. Oktober 2018

MONTAG, 01. Oktober 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Reggae Radio mit Roman Roots

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – En la línea vom Ökubüro samt Onda-Info

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell – Digitalcourage

20.00 Uhr: LORA international – Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit

21.00 Uhr: Bernameya Kurdi: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Strange Fruits

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz Avantgarde

03.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz Avantgarde

04.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz Avantgarde

05.00 Uhr: Slammereien, Kabarett und Kleinkunst.

06.00 Uhr: LORA Kultur

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Slammereien, Kabarett und Kleinkunst.

09.00 Uhr: LORA Kultur

10.00 Uhr: LORA Kultur – Künstlerfragen

11.00 Uhr: Literaturverhör – poesie[magazin]

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: LORA Kultur

14.00 Uhr: LORA Kultur – Künstlerfragen

15.00 Uhr: Literaturverhör – poesie[magazin]

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DIENSTAG, 02. Oktober 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Swing In. In der ARD ist die teuerste TV-Produktion Deutschlands gestartet: Babylon Berlin. Wie es damals swingte präsentieren wir im Radio Lora Jazzmuseum. Der authentische Sound der Zwanziger Jahre.

17.00 Uhr: Trotz Alledem. Thema: Fairer Handel

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Fremde Heimat

20.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

21.00 Uhr: Multikulti – L`Ora Italiana (italienische Redaktion). Thema: die Stadt Genua.

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Heimat- und Dudelfunk

23.00 Uhr: Hard ’n‘ Heavy

DAB+

01.00 Uhr: Reggae Radio mit Roman Roots

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – En la línea vom Ökubüro samt Onda-Info

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Forum aktuell – Digitalcourage

05.00 Uhr: LORA international – Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Reggae Radio mit Roman Roots

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – En la línea vom Ökubüro samt Onda-Info

10.00 Uhr: Strange Fruits

11.00 Uhr: Strange Fruits

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Forum aktuell – Digitalcourage

14.00 Uhr: LORA international – Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 03. Oktober 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Tango

17.00 Uhr: Soziale Welt – Bildung. Thema: Einwanderungsland Bayern – Gastarbeiter, Asylanten, Flüchtlinge. Die Ausstellung „Migration bewegt die Stadt“, die gerade im Münchner Stadtmuseum eröffnet wurde, zeigt Einwanderung nach Bayern ab 1955. Zuerst kamen die dringend benötigten „Gastarbeiter“, dann Asylbewerber, nach der Verschärfung des Asylrechts die Flüchtlinge. Hören sie Gespräche mit Migrant*innen der 1., 2. und 3. Generation sowie ein Interview mit Simon Goeke, einem der Kurator*innen der Ausstellung.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen und der Leselounge

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – attac München

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Arbeitswelt im Wandel. Thema: Feiertagsarbeit

21.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. Thema: Wer die Wahl hat, hat … die Qual oder Gelegenheit. Im Studio der Spitzenkandidat der Linken für Oberbayern: Prof. Klaus Weber. Moderation Renate Anraths. Diskutieren Sie mit. Studiotelefon 089-48952305.

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Peilsender

DAB+

01.00 Uhr: Swing In. In der ARD ist die teuerste TV-Produktion Deutschlands gestartet: Babylon Berlin. Wie es damals swingte präsentieren wir im Radio Lora Jazzmuseum. Der authentische Sound der Zwanziger Jahre.

02.00 Uhr: Trotz Alledem. Thema: Fairer Handel

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Fremde Heimat

05.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

06.00 Uhr: Multikulti – L`Ora Italiana (italienische Redaktion). Thema: die Stadt Genua.

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Swing In. In der ARD ist die teuerste TV-Produktion Deutschlands gestartet: Babylon Berlin. Wie es damals swingte präsentieren wir im Radio Lora Jazzmuseum. Der authentische Sound der Zwanziger Jahre.

09.00 Uhr: Trotz Alledem. Thema: Fairer Handel

10.00 Uhr: Heimat- und Dudelfunk

11.00 Uhr: Hard ’n‘ Heavy

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Fremde Heimat

14.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

15.00 Uhr: Multikulti – L`Ora Italiana (italienische Redaktion). Thema: die Stadt Genua.

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 04. Oktober 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Von Lora bis Sun Ra

17.00 Uhr: Spektrum – RadioKids

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Tierpolitik. Thema: Tierversuche – eine Herausforderung an unsere Gesellschaft.

20.00 Uhr: Leib & Seele – Gesundheit. Thema: „Entspannter durchs Leben, wenn wir uns doch nur verstehen könnten!“ Wir schauen uns das Verstehen anhand von 9 Persönlichkeits-Typen und ihren Strategien genauer an. Dazu nutzen wir „Schauspieler, Prominente, Politiker, Sportler, Filmcharakter“ für die Typen und erklären: „Was ich davon habe, wenn ich das weiß?“ Moderation: Dr. Gabriele Schricker

21.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: A VEZ DO BRASIL

DAB+

01.00 Uhr: Tango

02.00 Uhr: Soziale Welt – Bildung. Thema: Einwanderungsland Bayern – Gastarbeiter, Asylanten, Flüchtlinge. Die Ausstellung „Migration bewegt die Stadt“, die gerade im Münchner Stadtmuseum eröffnet wurde, zeigt Einwanderung nach Bayern ab 1955. Zuerst kamen die dringend benötigten „Gastarbeiter“, dann Asylbewerber, nach der Verschärfung des Asylrechts die Flüchtlinge. Hören sie Gespräche mit Migrant*innen der 1., 2. und 3. Generation sowie ein Interview mit Simon Goeke, einem der Kurator*innen der Ausstellung.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – attac München

05.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Arbeitswelt im Wandel. Thema: Feiertagsarbeit

06.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. Thema: Wer die Wahl hat, hat … die Qual oder Gelegenheit. Im Studio der Spitzenkandidat der Linken für Oberbayern: Prof. Klaus Weber. Moderation Renate Anraths.

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Tango

09.00 Uhr: Soziale Welt – Bildung. Thema: Einwanderungsland Bayern – Gastarbeiter, Asylanten, Flüchtlinge. Die Ausstellung „Migration bewegt die Stadt“, die gerade im Münchner Stadtmuseum eröffnet wurde, zeigt Einwanderung nach Bayern ab 1955. Zuerst kamen die dringend benötigten „Gastarbeiter“, dann Asylbewerber, nach der Verschärfung des Asylrechts die Flüchtlinge. Hören sie Gespräche mit Migrant*innen der 1., 2. und 3. Generation sowie ein Interview mit Simon Goeke, einem der Kurator*innen der Ausstellung.

10.00 Uhr: Peilsender

11.00 Uhr: Peilsender

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – attac München

14.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Arbeitswelt im Wandel. Thema: Feiertagsarbeit

15.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. Thema: Wer die Wahl hat, hat … die Qual oder Gelegenheit. Im Studio der Spitzenkandidat der Linken für Oberbayern: Prof. Klaus Weber. Moderation Renate Anraths.

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

FREITAG, 05. Oktober 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr



Live-Übertragung vom LORA-Geburtstagsfest aus dem EineWeltHaus.



21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

01.00 Uhr: Von Lora bis Sun Ra

02.00 Uhr: Spektrum – RadioKids

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Tierpolitik. Thema: Tierversuche – eine Herausforderung an unsere Gesellschaft.

05.00 Uhr: Leib & Seele – Gesundheit. Thema: „Entspannter durchs Leben, wenn wir uns doch nur verstehen könnten!“ Wir schauen uns das Verstehen anhand von 9 Persönlichkeits-Typen und ihren Strategien genauer an. Dazu nutzen wir „Schauspieler, Prominente, Politiker, Sportler, Filmcharakter“ für die Typen und erklären: „Was ich davon habe, wenn ich das weiß?“ Moderation: Dr. Gabriele Schricker

06.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Von Lora bis Sun Ra

09.00 Uhr: Spektrum – RadioKids

10.00 Uhr: A VEZ DO BRASIL

11.00 Uhr: A VEZ DO BRASIL

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Tierpolitik. Thema: Tierversuche – eine Herausforderung an unsere Gesellschaft.

14.00 Uhr: Leib & Seele – Gesundheit. Thema: „Entspannter durchs Leben, wenn wir uns doch nur verstehen könnten!“ Wir schauen uns das Verstehen anhand von 9 Persönlichkeits-Typen und ihren Strategien genauer an. Dazu nutzen wir „Schauspieler, Prominente, Politiker, Sportler, Filmcharakter“ für die Typen und erklären: „Was ich davon habe, wenn ich das weiß?“ Moderation: Dr. Gabriele Schricker

15.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

ab 18.00 Uhr: Live-Übertragung vom LORA-Geburtstagsfest aus dem EineWeltHaus.

