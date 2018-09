Trident Juncture – größtes Übungsmanöver der NATO seit Ende des Kalten Krieges

Wer Soldaten in seiner Familie hat, wird es vielleicht schon mitbekommen haben: die Bundeswehr plant mit der NATO einen Großübungseinsatz in Norwegen. Da alle gemeinsamen Übungen einen tollen Namen brauchen, hat man sich diesmal auf Trident Juncture geeinigt. In Rahmen dieses Übungseinsatzes werden jetzt 10 000 Bundeswehr-Soldaten auf die Reise gen Norden geschickt. Im Bundestag, übertragend gesprochen dem Chef der Parlamentsarmee, sind nicht alle darüber begeistert. Wir fragten den Bundestagsabgeordneten und Friedensforscher Tobias Pflüger von der Partei die Linke was es mit diesem Einsatz auf sich hat und warum er ihn kritisiert.

