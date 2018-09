Tuberkulose geht uns alle an – UN-Sondergipfel in New York

Auch wenn es für manche unglaublich erscheint, die UN-Generalversammlung ist nicht nur eine große Bühne, auf der alle Delegierten mal herzhaft über Donald Trumps Narzissmus lachen dürfen. Es gibt tatsächlich auch wichtige Themen die besprochen werden. So kamen am gestrigen 26. September zum ersten Mal in der Geschichte zahlreiche Staats- und Regierungschefs sowie zivilgesellschaftliche Vertreter*innen, von Tuberkulose betroffene Menschen und Vertreter*innen der Industrie aus der ganzen Welt bei einem UN-Sondergipfeltreffen zusammen, um darüber zu beraten, wie diese globale Gesundheitskrise bewältigt werden kann. Auch die DAHW Deutsche Lepra- und Tuberkulosehilfe e. V. nahm an dieser historisch einzigartigen Konferenz teil. Wir sprachen mit dem Geschäftsführer der DAHW, Burkhard Kömm, über seine Erlebnis vor dem UN-Sondergipfeltreffen und was das gebracht hat.

