Demo am Hambacher Forst – Anfahrt aus München

Es scheint alles vorbei zu sein. Die Klimaaktivisten haben verloren, der Hambacher Forst ist geräumt und RWE hat einen großen Zaun sowie einen Graben samt Erdwall um das Gelände herum errichtet. Die Großen und Alten scheinen gegen die Jugend im Kampf um eine lebenswerte Zukunft gewonnen zu haben. Scheinen, weil der Protest jetzt erst richtig losgeht!

Am Samstag haben viele Umweltorganisationen zu einer Großdemonstration in Buir beim Hambacher Forst aufgerufen. Erwartet werden Zehntausende. Es soll die größte Umweltschutz-Demonstration seit den Protesten gegen Wackersdorf werden. Und auch aus München werden Demonstranten anreisen um ein Zeichen gegen die Kohleverstromung zu setzen. Für Kurzentschlossene fragten wir Katja Stemmer vom Verein Green City, wie die Anreise für die Großdemo am Samstag den 6. Oktober ablaufen wird.

