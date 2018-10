Hier das Wochenprogramm vom 12. – 16. Oktober 2018

MONTAG, 08. Oktober 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Because we live it (Hip-Hop)

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell – Münchner Forum

20.00 Uhr: Themensendung: Herausforderung Alter. Schwerpunkt: Pflegende Angehörige – wie wichtig sind sie für eine gute Versorgung zu Hause

21.00 Uhr: Bernameya Kurdi: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Exotus – Ethno, Weltmusik

DAB+

01.00 – 15.00 Uhr: Eindrücke von den Feierlichkeiten zum 25. Jubiläum von LORA München im EineWeltHaus

DIENSTAG, 09. Oktober 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Jazz and more

17.00 Uhr: Trotz Alledem – Inside USA

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Fremde Heimat – Portal Migration

20.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios

21.00 Uhr: Multikulti – Griechisches Haus

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Note Balkana

23.00 Uhr: Fusion, oder so

01.00 Uhr: Because we live it (Hip-Hop)

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Forum aktuell – Münchner Forum

05.00 Uhr: Themensendung: Herausforderung Alter. Schwerpunkt: Pflegende Angehörige – wie wichtig sind sie für eine gute Versorgung zu Hause

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Because we live it (Hip-Hop)

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus

10.00 Uhr: Exotus

11.00 Uhr: Exotus

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Forum aktuell – Münchner Forum

14.00 Uhr: Themensendung: Herausforderung Alter. Schwerpunkt: Pflegende Angehörige – wie wichtig sind sie für eine gute Versorgung zu Hause

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

MITTWOCH, 10. Oktober 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Zeitgenössische Musik

17.00 Uhr: Soziale Welt – Thema: Frauenpolitik

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen und der Leselounge

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – ver.di Frauen. Zu Gast im Studio: Dr. Ernst Wolowicz.

Wir wollen mit ihm eine Rückblick auf die Jahre als Kämmerer der Stadt München werfen. Außerdem

soll es zum Beispiel um den „Erhalt der Städtischen Kliniken“ oder um die Probleme bei der Finanzierung der Stadtbibliotheken gehen.

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Stadt-Land-Radio: Soziale und politische Beobachtungen aus München – aus Bayern – und darüber hinaus

21.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. Thema: Welttag der Seelischen Gesundheit, Angst-Störungen und Werte im Unternehmen: Die Mitarbeitenden! Diskutieren Sie mit. Studiotelefon 089-48952305.

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Daydream

01.00 Uhr: Jazz and more

02.00 Uhr: Trotz Alledem – Inside USA

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Fremde Heimat – Portal Migration

05.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios

06.00 Uhr: Multikulti – Griechisches Haus

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Jazz and more

09.00 Uhr: Trotz Alledem – Inside USA

10.00 Uhr: Note Balkana

11.00 Uhr: Fusion, oder so

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Fremde Heimat – Portal Migration

14.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios

15.00 Uhr: Multikulti – Griechisches Haus

DONNERSTAG, 11. Oktober 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Jazz Avantgarde

17.00 Uhr: Spektrum – das Fanprojekt der AWO München

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – David gegen Goliath

20.00 Uhr: Leib & Seele – LETS Tauschring. Inhalte: im Gespräch mit Ina Remmers, Mitgründerin von „nebenan.de“, und mit Anna Helmke zur Neugründung des Tauschkreises Pfaffenhofen

21.00 Uhr: Queerdenker

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: Salsa mit Chuck Herrmann

01.00 Uhr: Zeitgenössische Musik

02.00 Uhr: Soziale Welt – Thema: Frauenpolitik

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – ver.di Frauen. Zu Gast im Studio: Dr. Ernst Wolowicz.

05.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Stadt-Land-Radio: Soziale und politische Beobachtungen aus München – aus Bayern – und darüber hinaus

06.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. Thema: Welttag der Seelischen Gesundheit, Angst-Störungen und Werte im Unternehmen: Die Mitarbeitenden!

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Zeitgenössische Musik

09.00 Uhr: Soziale Welt – Thema: Frauenpolitik

10.00 Uhr: Daydream

11.00 Uhr: Daydream

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – ver.di Frauen. Zu Gast im Studio: Dr. Ernst Wolowicz.

14.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Stadt-Land-Radio: Soziale und politische Beobachtungen aus München – aus Bayern – und darüber hinaus

15.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. Thema: Welttag der Seelischen Gesundheit, Angst-Störungen und Werte im Unternehmen: Die Mitarbeitenden!

FREITAG, 12. Oktober 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Folk you

17.00 Uhr: Themensendung: Historie des Frauenwahlrechts – Rosa Kempf, Anita Augspurg und Ellen Amman

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Politische Kunst und Kultur

20.00 Uhr: Literaturverhör – Werkkreis Literatur der Arbeitswelt

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

01.00 Uhr: Jazz Avantgarde

02.00 Uhr: Spektrum – das Fanprojekt der AWO München

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – David gegen Goliath

05.00 Uhr: Leib & Seele – LETS Tauschring. Inhalte: im Gespräch mit Ina Remmers, Mitgründerin von „nebenan.de“, und mit Anna Helmke zur Neugründung des Tauschkreises Pfaffenhofen

06.00 Uhr: Queerdenker

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Jazz Avantgarde

09.00 Uhr: Spektrum – das Fanprojekt der AWO München

10.00 Uhr: Salsa mit Chuck Herrmann

11.00 Uhr: Salsa mit Chuck Herrmann

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – David gegen Goliath

14.00 Uhr: Leib & Seele – LETS Tauschring. Inhalte: im Gespräch mit Ina Remmers, Mitgründerin von „nebenan.de“, und mit Anna Helmke zur Neugründung des Tauschkreises Pfaffenhofen

15.00 Uhr: Queerdenker

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Politische Kunst und Kultur

20.00 Uhr: Literaturverhör – Werkkreis Literatur der Arbeitswelt

21.00 Uhr: Slammereien, Kabarett und Kleinkunst

22.00 – 24.00 Uhr: Time for Jazz – Swing In