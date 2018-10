Im Eine Welt-Haus München gibt es morgen gleich drei interessante Veranstaltungen:

Um 19.00 Uhr beginnt im Großen Saal: „Erneuerbare Energie für Benachteiligte im Globalen Süden“. Dass angesichts der Erderwärmung erneuerbare, regenerative, innovative Solartechnologie eine effiziente Strategie mit hohem Problemlösungspotenzial sein kann, demonstriert der Abend mit Dr. Hans Eder von INTERSOL (Salzburg).

Ebenfalls um 19.00 Uhr veranstaltet die Internationale Frauenliga einen Vortragsabend mit Diskussion: Das Thema: „Frauen weltweit für den Frieden“. Heidi Meinzolt und Jennifer Menninger von der Uni Innsbruck berichten über die geleistete Arbeit der afrikanischen Frauen und die politischen Schwerpunkte im Programm der Internationalen Frauenliga.

Und dann fordert ab 19.30 Uhr noch das Forum Gegenargumente zum Nachdenken auf über: „Armut 2018: Ein Fall von unanständiger Diskriminierung und mangelndem Respekt?“ In der Werkstatt des Eine-Welt-Hauses ab 19.30 Uhr.

Im Jugendinformationszentrum JIZ in der Sendlingerstraße gibt es von 16.00 18.00 Uhr die Jugend-Schuldnerberatung für junge Leute bis 25 Jahren, die Finanzprobleme haben.

Das Werkstattkino zeigt um 20.15 und in der Spätvorstellung SLAVE TO THE GRIND über anarchischen Punk in den USA.