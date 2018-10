Die Wahl in Bayern ist vorbei. Der Wille des Volkes hat sich offenbart. Nicht jede Partei ist mit dem jeweiligen Ergebnis zufrieden. Die einen haben eine Klatsche bekommen die anderen jubeln.

Wie das Ergebnis der Wahl in Bayern von der Presse kommentiert wird, hat Radio LORA, in seiner Magazinsendung, in Auszügen, aus Presseberichten für Sie herausgesucht.

Hier die Audiodatei dazu: