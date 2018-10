Bei dem schönen Herbstwetter ist ein Ausflug zum Schloss Blutenburg unbedingt zu empfehlen, vor allem auch für kleine Leseratten, denn in der internationalen Kinder- und Jugendbibliothek werden zur Zeit Bücher mit allerlei Krabbeltieren präsentiert. Geöffnet ist von 10 -16 Uhr.

Im Gasteig in der Galerie Aspekte ist z.Zt. die Ausstellung „All Power to the People“ zu sehen, in der sich internationale Künstler in Fotografien, Videos und Installationen mit Protestbewegungen in den USA beschäftigen.

Ebenfalls im Gasteig startet um 14:30 die Jugendinformationsmesse „Wege ins Ausland“.

Im Interim am Laimer Anger 2 öffnet um 17:30, in der Freimanner Mohrvilla um 18 Uhr das Dialogcafe für Geflüchtete und Einheimische.

Eine Mietersprechstunde bietet die SPD im Bürgerbüro in der Daiserstr.27 an.

Im Gasteig gibt es am Nachmittag verschiedene Veranstaltungen zum Münchner Klimaherbst; besonders interessant ist um 18 Uhr i. EG, Raum0115 das Plädoyer zu einer „Verkehrswende in München“.

Um 19 Uhr beginnt in der Hochschule für Musik in der Arcisstraße das Preiträgerkonzert zum Harald-Genzmer- Kompositions- und Interpretationswettbewerb,

und im Rio-Filmpalast läuft ab 20:30 der beeindruckende Film „Wackersdorf“, ein Mutmacher zum Bürgerprotest!