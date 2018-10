Josef Brustmann bei LORA

Freitag, 19.Oktober 2018 um 16 Uhr auf der 92,4 bei der Sendung Kabarett und Kleinkunst ist als Gast im Studio Josef Brustmann.

– Die Kritiker bezeichnen ihn als „ tröstlichen Stern am konfusen Kabaretthimmel“ (SZ)

und als „sarkastischen Wortkaskadeur“(MM)

Ein fuchsschlaues Programm für ein schlaues Publikum.

Ein verwildertes Programm – nichts für Hasenfüße. –

(von seiner Webseite kopiert)

Josef Brustmann ist nicht nur als Kabarettist, sonder auch als Musiker und Schriftsteller unterwegs.

Wir stellen ihm Fragen und werden sehen was sich so in der Stunde bis 17 Uhr alles ergibt.

Seien Sie gespannt und schalten Sie ein.

Die Sendung kann auch über DAB+ und unserem Livestream nachgehört werden am: M0. 22.10. um 5:00 und um 8:00 Uhr.

Näheres zu Josef Brustmann gibt es auch auf seiner Homepage.