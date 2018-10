Zunächst der Samstag:

Wenn Sie einmal politisches Kabarett hören wollen, dann müssen Sie am Samstag nach Unterhaching: Dort stellt Arnulf Rating sein neues Programm vor und nimmt sie mit auf eine Reise in die Welt der Manipulation. Mit Scharfsinn und Sprachwitz filtert der pointierte Spötter aus dem Sprachmüll der Meldungen den Rohstoff heraus. Los geht es um 20.00 Uhr im Unterhachinger Kubiz in der Jahnstr. 1

Wir kommen zum Sonntag:

Queer Refugee Shorts – in der Sonntags-Matinee des 3. Queer Film Festivals München gibt es drei Kurzfilme zu sehen. Im Anschluss folgt eine Gespräch mit der Regisseurin Stella Traub und den Protagonist_innen des Films „Refugees under the Rainbow“: Beginn ist 11.00 Uhr im Bellevue di Monaco, Müllerstr.2.

Zum Schluss der Montag:

„Garchinger Atomreaktor: Zur Abrüstung verpflichtet“ – über ‚halbe Atomausstiege‘ und Forschungsreaktoren sprechen Dr. Hauke Doerk und Karin Wurzbacher vom Münchner Umweltinstitut. Brennstoff und Atommüll des Garchinger Atomreaktors enthalten hochangereichertes Uran, welches für Atomwaffen missbraucht werden könnte. 2010 wurde die Frist für die Umrüstung auf niedrig angereichertes Uran auf 2018 verlängert. Wird nun endlich „abgerüstet“? Mehr dazu am Montag ab 19.00 Uhr im münchner zukunftssalon, Waltherstr. 29.

Ein Überblick über aktuelle Romane afro-amerikanischer Schriftsteller können Sie von Dr. Petra Bittner erfahren. Sie spricht über die Werke von Toni Morrison (»Gott, hilf dem Kind«), Colson Whitehead (»The Underground Railroad«), Jesmyn Ward (»Singt, ihr Lebenden und ihr Toten, singt«) und Paul Beatty (»The Sellout«). Beginn ist um 18.00 Uhr im Gasteig.