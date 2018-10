LORA München sendet auf UKW 92,4 jeweils Montag bis Donnerstag von 16 bis 24 Uhr und am Freitag von 16 bis 21 Uhr (sowie zeitgleich über digitales Kabel DVB-C im Sendegebiet).

Über DAB+ Kanal 11C sind wir Montag bis Freitag von 01 bis 16 Uhr und von 18 bis 24 Uhr on Air.

Im Livestream sind wir rund um die Uhr zu hören.

MONTAG, 22. Oktober 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Gery’s + Tary’s Favourites. Thema: 40 Jahre Duran Duran (Teil 4). Im vierten und letzten Teil betrachten wir die „Neuzeit“ und die Nebenprojekte der Bandmitglieder seit MIte der 1980er bis heute.

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus. Vortrag RA MAtthes zum PAG

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell – 1984

20.00 Uhr: LORA international – FIAN: Das Recht auf Nahrung und der Kampf um Land.

„In der heutigen Sendung erfahren Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wieder anhand zahlreicher Beispiele aus verschiedenen Teilen der Welt, wie

Menschenrechtsarbeit aussehen kann und welche zahlreichen Verbindungen zwischen Menschenrechtsverletzungen im Süden und ökonomischen und politischen Aktivitäten im Norden bestehen. Konkrete Beispiele z.B. aus Brasilien, Paraguay und Uganda werden beschrieben, ergänzt durch neue Entwicklungen bei den Vereinten Nationen sowie lokale Aktionen der Münchner FIAN-Gruppe.ORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen“

21.00 Uhr: Bernameya Kurdi: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion

22.00 Uhr: Spätnachrichten –

anschließend: Unruhen in der Provinz

DAB+ – Programm von 01:00 bis 16:oo und 18:00 bis 24:00

00.00 Uhr: Sendepause (Wiederholung LORA Magazin über Livestream)

01.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Slammereien, Kabarett und Kleinkunst.

03.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more

04.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more

05.00 Uhr: Slammereien, Kabarett und Kleinkunst. Gast im Studio Josef Brustmann

06.00 Uhr: Unser Thema der Woche

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Slammereien, Kabarett und Kleinkunst. Gast im Studio Josef Brustmann

09.00 Uhr: Unser Thema der Woche

10.00 Uhr: LORA Kultur – Das Magazin (Thilo): Wir beleuchten die Kunst der Täuschung und berichten über das Phänomen Designmuseum

11.00 Uhr: Literaturverhör – Nachtlektüre

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Unser Thema der Woche

14.00 Uhr: LORA Kultur – Das Magazin (Thilo): Wir beleuchten die Kunst der Täuschung und berichten über das Phänomen Designmuseum

15.00 Uhr: Literaturverhör – Nachtlektüre

16.00 – 18.00 Uhr: Sendepause

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

Dienstag 23. Oktober 2018

UKW– Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16 Uhr: Jazz and more, GAST im Studio die Jazzerin Anna Lemann. Teaser gemacht.

17 Uhr: Naturfreunde: Gegenstand der heutigen Sendung sind die Wild- und Honigbienen. Außerdem wird Stadtrat Tobias Ruff das Volksbegehren „Bienen retten“ vorstellen.

18 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19 Uhr: Panafrika

20 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios

21 Uhr: Redakcja Polonium

22 Uhr: BELP’s kleine hässliche Dubstep Ecke

23 Uhr: Hillbilly

DAB+ – Programm von 01:00 bis 16:oo und 18:00 bis 24:00 Uhr

00.00 Uhr: Sendepause (Wiederholung LORA Magazin über Livestream)

01.00 Uhr: Gery’s + Tary’s Favourites. Thema: 40 Jahre Duran Duran (Teil 4). Im vierten und letzten Teil betrachten wir die „Neuzeit“ und die Nebenprojekte der Bandmitglieder seit MIte der 1980er bis heute.

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus. Vortrag RA MAtthes zum PAG

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Forum aktuell – 1984

05.00 Uhr: LORA international FIAN: Das Recht auf Nahrung und der Kampf um Land.

„In der heutigen Sendung erfahren Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wieder anhand zahlreicher Beispiele aus verschiedenen Teilen der Welt, wie

Menschenrechtsarbeit aussehen kann und welche zahlreichen Verbindungen zwischen Menschenrechtsverletzungen im Süden und ökonomischen und politischen Aktivitäten im Norden bestehen. Konkrete Beispiele z.B. aus Brasilien, Paraguay und Uganda werden beschrieben, ergänzt durch neue Entwicklungen bei den Vereinten Nationen sowie lokale Aktionen der Münchner FIAN-Gruppe.ORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen“

06:00 Uhr: Bernameya Kurdi: Nachrichten, Kultur, Musik undab

06:30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Gery’s + Tary’s Favourites. Thema: 40 Jahre Duran Duran (Teil 3). Im dritten Teil betrachten wir die Zeit Mitte der 1990er bis 2011. In der Zeit nach der Jahrtausendwende gab es u.a. eine Wiedervereinigung der „Fab Five“ … und wir erzählen, was sonst noch in der Band passiert ist… und natürlich gibt es viel Musik aus der Zeit.

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus. Vortrag RA MAtthes zum PAG

10.00 Uhr: Unruhen in der Provinz

11.00 Uhr: Unruhen in der Provinz

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Forum aktuell – 1984

14.00 Uhr: LORA international – FIAN: Das Recht auf Nahrung und der Kampf um Land.

„In der heutigen Sendung erfahren Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wieder anhand zahlreicher Beispiele aus verschiedenen Teilen der Welt, wie

Menschenrechtsarbeit aussehen kann und welche zahlreichen Verbindungen zwischen Menschenrechtsverletzungen im Süden und ökonomischen und politischen Aktivitäten im Norden bestehen. Konkrete Beispiele z.B. aus Brasilien, Paraguay und Uganda werden beschrieben, ergänzt durch neue Entwicklungen bei den Vereinten Nationen sowie lokale Aktionen der Münchner FIAN-Gruppe.ORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen“

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

16.00 – 18.00 Uhr: Sendepause

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

Mittwoch 24. Oktober 2018

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16 Uhr: Neue Musiksendung „Eine Stunde lang …“ mit Liedern zum Thema Weltuntergang

17 Uhr: Nachrichten aus der Provinz – Gast im Studio Dr. Sepp Dürr, der 20 Jahre im Bayrischen Landtag war, jetzt aber kein Mandat mehr hat: ein Gespräch über das Wahlergebnis, die Konsequenzen daraus und die Zukunft

18 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19 Uhr: Kulturimpuls Grundeinkommen

20 Uhr: ISW (Helmut) „Aufgaben und Chancen der Linken in Europa“ – Referent: Walter Baier aus Wien, politischer Koordinator des linken europäischen Netzwerks „transform europe“; Vortrag v. 5.Mai 2018 im DGB-Haus, beim ISW-Forum „Wird Europa nicht demokratisiert, wird es zerfallen…“

21 Uhr: Gegensprechanlage – Das Gespräch bei LORA München – Tuncay Acar hat diesmal Peter A. Pfaff und Josefine Durner zu Gast.

Thema ist diesmal der Anteil der Anderen am kulturellen und gesellschaftlichen Leben und den Umgang mit der White Fragility der Mainstreamgesellschaft. Josefine Durner ist Frau mit Autismus und Transsexualität. Coming Out vor dreieinahlb Jahren. Sie hat drei Kinder, ist geboren und aufgewachsen in Oberbiberg bei München und lebt seit 1995 in München. Josefine hat Maschinenwesen an der TUM studiert und ist Diplom Ingenieurin. Aktuell ist sie schriftstellerisch tätig ihrem Online Tagebuch auf Facebook „#Josefines_daily_updates“. PETER ARUN PFAFF ist als Redakteur beim Bayerischen Rundfunk tätig und betätigt sich gleichzeitig als Kulturaktivist und Musiker/Dj. Er initiierte die Veranstaltungsreihe integrier-BAR (http://www.integrier-bar.de) und gehört zu den Gründern der aktivistischen Plattformen Göthe Protokoll und Monokultur München.

22 Uhr: Funkloch

DAB+ – Programm von 01:00 bis 16:oo und 18:00 bis 24:00 Uhr

00.00 Uhr: Sendepause (Wiederholung LORA Magazin über Livestream)

01.00 Uhr: Jazz and more, GAST im Studio die Jazzerin Anna Lemann. Teaser gemacht.

02.00 Uhr: Naturfreunde: Gegenstand der heutigen Sendung sind die Wild- und Honigbienen. Außerdem wird Stadtrat Tobias Ruff das Volksbegehren „Bienen retten“ vorstellen.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Fremde Heimat – Panafrika

05.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

06.00 Uhr: Multikulti – Redakcja Polonium (polnische Redaktion)

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Jazz and more, GAST im Studio die Jazzerin Anna Lemann. Teaser gemacht.

09.00 Uhr: Naturfreunde: Gegenstand der heutigen Sendung sind die Wild- und Honigbienen. Außerdem wird Stadtrat Tobias Ruff das Volksbegehren „Bienen retten“ vorstellen.

10.00 Uhr: BELP’s kleine hässliche Dubstep Ecke

11.00 Uhr: Hillbilly

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Fremde Heimat – Panafrika

14.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

15.00 Uhr: Multikulti – Redakcja Polonium (polnische Redaktion)

16.00 – 18.00 Uhr: Sendepause

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

Donnerstag 25. Oktober 2018

UKW– Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16 Uhr: Thema steht noch nicht fest

17 Uhr: SuchtHotline München – Thema: Sucht aus Sicht der Hirnforschung und Neurobiologie

18 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19 Uhr: Pro Regenwald

20 Uhr: HIV-Info- Radio

21 Uhr: Fördersendung (Heidi)

22 Uhr: Spanische Nachrichten mit Mariarosa Pellicer Palacín

danach: Crossover mit Christoph Götz.

DAB+ – Programm von 01:00 bis 16:oo und 18:00 bis 24:00 Uhr

00.00 Uhr: Sendepause (Wiederholung LORA Magazin über Livestream)

01.00 Uhr: Neue Musiksendung „Eine Stunde lang …“ mit Liedern zum Thema Weltuntergang

02.00 Uhr: Soziale Welt – Nachrichten aus der Provinz – Gast im Studio Dr. Sepp Dürr, der 20 Jahre im Bayrischen Landtag war, jetzt aber kein Mandat mehr hat: ein Gespräch über das Wahlergebnis, die Konsequenzen daraus und die Zukunft

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Kulturimpuls Grundeinkommen

05.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Bündnis gegen Krieg und Rassismus

06.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. Heute mit dem Moderator Tuncay Acar. Tuncay Acar hat diesmal Peter A. Pfaff und Josefine Durner zu Gast:

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Neue Musiksendung „Eine Stunde lang …“ mit Liedern zum Thema Weltuntergang

09.00 Uhr: Soziale Welt – Nachrichten aus der Provinz von und mit Erika Schalper. Gast im Studio: Dr. Sepp Dürr, der 20 Jahre im Bayrischen Landtag war, jetzt aber kein Mandat mehr hat: ein Gespräch über das Wahlergebnis, die Konsequenzen daraus und die Zukunft

10.00 Uhr: Funkloch

11.00 Uhr: Funkloch

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Kulturimpuls Grundeinkommen

14.00 Uhr: ISW (Helmut) „Aufgaben und Chancen der Linken in Europa“ – Referent: Walter Baier aus Wien, politischer Koordinator des linken europäischen Netzwerks „transform europe“; Vortrag v. 5.Mai 2018 im DGB-Haus, beim ISW-Forum „Wird Europa nicht demokratisiert, wird es zerfallen…“

15.00 Uhr: Gegensprechanlage – Das Gespräch bei LORA München – Tuncay Acar hat diesmal Peter A. Pfaff und Josefine Durner zu Gast

16.00 – 18.00 Uhr: Sendepause

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

Freitag, 26. Oktober 2018

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

17 Uhr: Arabische Redaktion Petra Kelly Stiftung-Sendung

18 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19 Uhr: Künstlerfragen

20 Uhr: poesie[magazin]

21 Uhr (nur DAB+ / Internet): Avantgarde

22 Uhr (nur DAB+ / Internet): Avantgarde

DAB+ – Programm von 01:00 bis 16:oo und 18:00 bis 24:00Uhr

00.00 Uhr: Sendepause (Wiederholung LORA Magazin über Livestream)

01.00 Uhr: steht noch nicht fest

02.00 Uhr: Spektrum – SuchtHotline. Thema: Sucht aus Sicht der Hirnforschung und Neurobiologie

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Pro Regenwald

05.00 Uhr: Leib & Seele – HIV-Info-Radio

06.00 Uhr: Fördersendung (Heidi)

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr:

09.00 Uhr: Spektrum – SuchtHotline. Thema: : Sucht aus Sicht der Hirnforschung und Neurobiologie

10.00 Uhr: Spanische Nachrichten (Mariarosa Pellicer Palacín) danach Crossover mit Christoph Götz.

11.00 Uhr: Crossover mit Christoph Götz.

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Pro Regenwald

14.00 Uhr: Leib & Seele – HIV-Info-Radio

15.00 Uhr: Fördersendung (Heidi)

16.00 – 18.00 Uhr: Sendepause

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Künstlerfragen

20.00 Uhr: Literaturverhör – poesie[magazin]

21.00 Uhr: Jazz Avantgarde

22.00 – 24.00 Uhr: Jazz Avantgarde

Samstag 27. und Sonntag 28. Oktober auf UKW und DAB+ Sendepause,

über unseren Livestream Wiederholungen nach folgendem Wochenschema: