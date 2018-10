Am Dienstag 23. Oktober ist die jazzerin Anna Lemann um 16:00 Uhr, zu Gast in der Sendung Jazz and more.

Es werden Songs von ihr und ihren Vorbildern gespielt. Dazu gibt es lockeren Talk und Hintergrundinfos.

Schalten Sie ein. Die Sendung ist zu hören über UKW 92,4 und im LORA Livestream.

Nachhören ist am Mittwoch 24.10. über den LORA Livestream um 1:00 und 8:00 Uhr und am Sonntag 28.10. um 9:00 Uhr möglich