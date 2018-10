Im kleinen Theater im Pförtnerhaus tritt um 15 Uhr für Kinder ab 4 J. der „Kasperl auf dem Fest der Zauberer“ auf.

Beim ETC in Milbertshofen, Dientzenhoferstr.68 erfahren Sie um 18 Uhr viel zum Thema „Erste Hilfe am Kind“.

Impfmüde Eltern können eventuell auf dem Vortragsabend der TU München zum Thema „Impfungen“ im Klinikum rechts der Isar, Ismaninger Str.22 überzeugt werden. Beginn ist um 18:15 .

Um 19:00 wird im Spix, dem kleinesten Museum Münchens in der Tegernseer Landstraße 155, Marid Schapers PoesieKiosk mit Gedichten zur Erntezeit eröffnet. Dazu gibt es gegen Spende originelle Geschenke und Verpackungen.

Studierende und Dozenten des Jazz-Instituts der Musikhochschule spielen um 19 Uhr live im NS-Dokumentationszentrum, unter dem Titel „Feindsender – Jazz in der NS-Zeit-Sinti und Roma im Jazz“.

Wer lieber klassische Klaviermusik mag, kann um 19 Uhr im August-Everding-Saal im Prinzregententheater bei einer Klavierserenade dabei sein.

Bei Kofra trifft sich um 19:30 das „Erfolgsteam“, eine Gruppe zur GegenseitigenUnterstützung zur Erreichnung von Zielen,

und im EineWeltHaus (Großer Saal: E01) zeigt um 17 Uhr und um 20 Uhr Andreas Rister von Terre des Hommes seine Multivisionsschau über eine faszinierende Vietnamreise.