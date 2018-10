Dienstag den 30. Oktober 2018 um 22:00 Uhr auf UKW 92,4

sendet wie jeden 5. Dienstag im Monat die NEW COUNTRY SHOW

Sie spielen moderne Varianten der Countrymusik und bringen ein Stück amerikanischer Lebenskultur nach Deutschland. Dazu gibt es Hintergrundinfos zur Musik, Konzerttipps, ggf. Interviews mit Künstlern u.v.m.

Gesendet wird am 5. Dienstag eines Monats um ca. 22:06 (nach den Nachrichten) bis 23:00 Uhr.

Wiederholt wird die Sendung jeweils an dem darauffolgenden Montag um 5:00 Uhr und am Mittwoch um 14:00 Uhr über unserenund über DAB+Hin und wieder steht die Sendung, für 7 Tage nach der Ausstrahlung, in unserer Mediathek zum Nachhören und Dowloaden bereit.