Hier das Wochenprogramm vom 05. – 09. November 2018

MONTAG, 05. November 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Reggae-Radio mit Roman Roots

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – en la linea – die Sendung des Öku-Büros

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell – Widerspruch – Magazin für philosophische Gesellschaftskritik. Thema: Philosophie und Lebenskunst des Alters. Teil 1: Philosophie des Alters in der Antike

21.00 Uhr: Bernameya Kurdi: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Strange Fruits mit Bernhard Empl

DAB+

02.00 Uhr: Kraut & Rüben

03.00 Uhr: A.M.O.G. – A Matter of Groove

04.00 Uhr: A.M.O.G. – A Matter of Groove

05.00 Uhr: Folk you

06.00 Uhr: Mieterbeiratssitzung

08.00 Uhr: Folk you

09.00 Uhr: Mieterbeiratssitzung

10.00 Uhr: LORA Kultur. Die Sendung steht diesmal ganz im Zeichen der Frankfurter Buchmesse und beleuchtet das Jahresprogramm des Münchner Volkstheaters.

11.00 Uhr: Literaturverhör – H wie Hörspiel. Zu hören: das Science-Fiction-Hörspiel „Discovery – der Erstkontakt“ von Stephan Obermayr.

13.00 Uhr: Mieterbeiratssitzung

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DIENSTAG, 06. November 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Swing In: Swingende Aretha Franklin-Raritäten vom Anfang ihrer Karriere, und dann Musik von jenen Künstlern, die den Nazis trotzten und Jazz im sogenannten 3.Reich spielten.

17.00 Uhr: Trotz Alledem. Thema: „Stadt sucht Zukunft – Wohnungsnot und Mietenwahnsinn“

19.00 Uhr: Fremde Heimat – Themen: Nach den Wahlen – vor einer Militärdiktatur in Brasilien, Interview mit Länderreferent Norbert Bolte vom Hilfswerk Adveniat. / Die Gewalt im Kongo läßt Menschen fliehen. Da brauchen wir uns nicht wundern, wenn sie zu uns kommen, sagt Jeanne-Marie Sindani in ihrem Buch „Gestrandet im Paradies“ , wir sprachen mit ihr. / Flüchtlinge besonders, Migranten auch, aber selbst Menschen mit dunklerer Haufarbe erleben tagtäglich Rassismus in Deutschland. Der Zeit-Reporter Mohamed Amjahid erzählt in seinem Buch „Unter Weißen“ von seinen und Erfahrungen anderer.

20.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

21.00 Uhr: Multikulti – L`Ora Italiana (italienische Redaktion)

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Heimat und Dudelfunk

23.00 Uhr: Hard ’n‘ Heavy

DAB+

01.00 Uhr: Reggae-Radio mit Roman Roots

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – en la linea – die Sendung des Öku-Büros

04.00 Uhr: Forum aktuell – Widerspruch – Magazin für philosophische Gesellschaftskritik. Thema: Philosophie und Lebenskunst des Alters. Teil 1: Philosophie des Alters in der Antike

08.00 Uhr: Reggae-Radio mit Roman Roots

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – en la linea – die Sendung des Öku-Büros

10.00 Uhr: Strange Fruits mit Bernhard Empl

11.00 Uhr: Strange Fruits mit Bernhard Empl

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 07. November 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Tango

17.00 Uhr: Soziale Welt – Bildung. Ein Feature über das Festival „Reich“ – Politik im freien Theater. Schwerpunkt dieser Sendung sind Veranstaltungen des Festivals zum Thema Ausgrenzung, im Einzelnen Rassismus, handicaped people, Kinder- und Altersarmut und Armut auf Münchens Straßen. Am Ende der Veranstaltung „Enjoy racism“ stand die Intendantin von Kampnagel Hamburg, Amelie Deuflhard, im Interview Rede und Antwort.

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Attac München

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Arbeitswelt im Wandel. Thema: Irrtümer im Arbeitsrecht. Im Arbeitsrecht halten sich viele Meinungen, obwohl sie jeglicher Grundlage entbehren und schlicht falsch sind. Jede ArbeitnehmerIn sollte sich hüten, aufgrund von falschen Annahmen eine arbeitsrechtliche Maßnahme zu riskieren und schlimmstenfalls der Arbeitgeberin eine Steilvorlage für eine Kündigung zu liefern. Studiogast: Judith Kowalski, Fachanwältin für Arbeitsrecht.

21.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. Diskutieren Sie mit. Studiotelefon 089-48952305.

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Peilsender

DAB+

05.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

06.00 Uhr: Multikulti – L`Ora Italiana (italienische Redaktion)

10.00 Uhr: Heimat und Dudelfunk

11.00 Uhr: Hard ’n‘ Heavy

14.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

15.00 Uhr: Multikulti – L`Ora Italiana (italienische Redaktion)

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 08. November 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Jazz Avantgarde

17.00 Uhr: Spektrum – Thema: Der Stadtratsbeschluss ‚Gegen jeden Antisemitismus – Keine Zusammenarbeit mit der BDS Bewegung‘

19.00 Uhr: Ökomagazin – Grünfunk von Greenpeace München

20.00 Uhr: Leib & Seele – Inforadio Barrierefrei – Behinderte in den Medien

21.00 Uhr: Queerdenker. Thema: Trauer in der LGBTIQ-Community. Interview mit Peter Priller, ehemaliger katholischer Priester, der auf Grund seiner sexuellen Orientierung zur altkatholischen Kirche gewechselt hat.

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: Salsa y más mit Chuck Herrmann

DAB+

01.00 Uhr: Tango

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Attac München

05.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Arbeitswelt im Wandel. Thema: Irrtümer im Arbeitsrecht. Im Arbeitsrecht halten sich viele Meinungen, obwohl sie jeglicher Grundlage entbehren und schlicht falsch sind. Jede ArbeitnehmerIn sollte sich hüten, aufgrund von falschen Annahmen eine arbeitsrechtliche Maßnahme zu riskieren und schlimmstenfalls der Arbeitgeberin eine Steilvorlage für eine Kündigung zu liefern. Studiogast: Judith Kowalski, Fachanwältin für Arbeitsrecht.

06.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

10.00 Uhr: Peilsender

11.00 Uhr: Peilsender

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Attac München

15.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

FREITAG, 09. November 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Folk you

17.00 Uhr: Themensendung: Studieren in München. Für alle, die als Erste in ihrer Familie studieren – Arbeiterkind.de stellt sich vor

19.00 Uhr: LORA Kultur – politische Kunst und Kultur

20.00 Uhr: Literaturverhör – Werkkreis Literatur der Arbeitswelt

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

01.00 Uhr: Jazz Avantgarde

04.00 Uhr: Ökomagazin – Grünfunk von Greenpeace München

05.00 Uhr: Leib & Seele – Inforadio Barrierefrei – Behinderte in den Medien

06.00 Uhr: Queerdenker. Thema: Trauer in der LGBTIQ-Community. Interview mit Peter Priller, ehemaliger katholischer Priester, der auf Grund seiner sexuellen Orientierung zur altkatholischen Kirche gewechselt hat.

10.00 Uhr: Salsa y más mit Chuck Herrmann

11.00 Uhr: Salsa y más mit Chuck Herrmann

13.00 Uhr: Ökomagazin – Grünfunk von Greenpeace München

14.00 Uhr: Leib & Seele – Inforadio Barrierefrei – Behinderte in den Medien

15.00 Uhr: Queerdenker. Thema: Trauer in der LGBTIQ-Community. Interview mit Peter Priller, ehemaliger katholischer Priester, der auf Grund seiner sexuellen Orientierung zur altkatholischen Kirche gewechselt hat.

21.00 Uhr: Slammereien, Kabarett und Kleinkunst

22.00 – 24.00 Uhr: Time for Jazz – Swing In mit Bob