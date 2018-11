Das Lesewütige Kaffeekränzchen – Blick auf die Gesellschaft von morgen

ist am Dienstag, 06.11.2018 20-21 Uhr über UKW 92.4 und DAB+ K11C in und um München in der Sendung Freie Radios bei LORA München zu hören. Das Lesewütige Kaffekränzchen ist eine Sendereihe von Radio Dreieckland.

In unruhigen Zeiten greifen auch AutorInnen jenseits des Science-Fiction-Genres gern zum Stilmittel der Zukunftsentwürfe. Sind die jetztigen Zustände nicht schon schlimm genug? Kann immer noch schlimmer kommen, würden sie vermutlich antworten. Und die Weichen dafür werden jetzt gestellt.Wir stellen drei neue Romane vor, die erodierende Gesellschaften in nächsten Zukünften entwerfen. Und wir untersuchen sie auf ernstzunehmende Warnungen, fragen aber auch: Engagierte Literatur oder Schwarzmalerei?

Die Bücher:

Jerome Leroy – Die Verdunkelten

Helene Hegemann – Bungalow

Max Annas – Finsterwalde

Musik (trägt auch nicht zur Erheiterung bei):

Chris Imler: Appeliere

Yung Hurn: Nein

Titelmelodie Dr. Who

Weltschmertz: Sehnsucht aus Beton

